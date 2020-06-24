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Funda Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 10:53 | Son Güncelleme

Fundagiller ailesine mensup bir bitkidir.

Funda Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Fundagiller ailesine mensup bir bitkidir. Kolay bir iklimde yetiştiği için serbestçe doğada yayılabilir. Halk arasında süpürge çalışı olarak da bilinir. Dünya üzerinde Güneydoğu Asya’da, ülkemizde ise en çok Marmara ve Trakya bölgelerinde yetişir. Daha çok sıcak yaz günlerinde pembe ve mor renkte çiçek açar. Sonbahar aylarında ise çiçekleri kurutulur. Kurutulan çiçeklerinden bitki çayı yapılır. Diğer mevsimlerde ise yeşil görüntüsünü korumaya devam eder.

Hoş ve etkileyici bir kokuya sahiptir. İğne yapraklı bitkiler arasında yer alır. Bazı yerlerde ise sadece süs bitkisi olarak yetiştirilir. Hem taze hem de kuru bir şekilde tüketilmesi mümkündür. İçeriğinde farklı oranlarda arbutin, saponin, ericolin, elastin, karotin, silikasid, flavanglikosit ve tanen gibi vücut için çok yararlı olan maddeler bulundurur.

Funda Çayının Faydaları

funda çiçekleri

  • Sindirim sistemini büyük oranda düzenleyerek, ishal ve kabız gibi sorunların önüne geçer. İçeriğinde yer alan tanen maddesi sayesinde bağırsakların daha düzenli çalışmasını sağlayan yararları bakterilerin sayıca çoğalmasına yardımcı olur. Çok sık görülen irritabl bağırsak sendromunda meydana gelen ağrı ve kasılma gibi belirtileri hafifletir.
  • İçerisindeki arbutin maddesi ile vücudu gevşeterek, rahatlatır. Bu madde uykuya kısa bir sürede dalmayı sağlayan bir özelliğe sahiptir. Vücuttaki gerginliği alarak, stres oluşumunu önler.
  • Cilt yüzeyinde meydana gelen egzama, sedef ve roza gibi sorunları gidermek için funda çayı ile kompres yapılabilir. Bu yöntem cilt hastalıklarında görülen kızarıklık, kuruluk, kaşıntı ve tahrişi engeller. İlerleyen yaşlarda meydana gelen yaşlılık belirtilerini önleyerek kırışıklık ve sarkma gibi sorunları geciktirir. Cildin daha genç ve canlı görünmesine yardımcı olur. Yaşa bağlı olarak cildin kaybettiği nemi, elastin maddesi ile geri kazandırır.
  • İçeriğinde yer alan saponin maddesi ile kalp damarlarında görülen tıkanmayı önler. Böylece başta kalp krizi olmak üzere, diğer kalp hastalıkların önüne geçilebilir. Aynı zamanda serbest radikallerin vücutta kontrolsüz bir şekilde çoğalmasını engeller. Kalp kaslarını büyük ölçüde korur.
  • Ericolin maddesi ile nezle, grip ve bronşit gibi üst solunum yolu hastalıklarının kısa sürede iyileşmesini sağlar. Soğuk algınlığına bağlı olarak yaşanan hastalıkların öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi semptomlarını yok eder. Vücudun hastalık sırasında kaybettiği enerji ve gücü tekrar kazandırır.
  • Karotin maddesi, şiddetli romatizma ağrılarını azaltır. Özellikle eklem bölgesindeki yanmayı hafifletir.
  • Funda, gut hastalığının tedavisinde kullanılan güçlü bir doğal takviyedir. Daha çok eklemlerde meydana gelen şişlik ve ağrının geçmesini sağlar. Eklemleri güçlendirir.

Funda Çayı Zayıflatır mı?

Bitki çayları özellikle zayıflatıcı etkileri sebebiyle sıklıkla tercih edilir. Metabolizmayı hızlandırarak, sindirim sorunlarına ve buna bağlı olarak ortaya çıkan şişliğe, hazımsızlığa son verir. Vücudun daha çok kalça ve karın bölgesinde depolanan yağı hızlı bir şekilde yakar. Vücudun ihtiyaç duyduğu karotin maddesi ve antioksidanlar sayesinde vücutta biriken ödemin atılmasına yardımcı olur. Açlık hissini bastırır.

Funda Çayı Nasıl Hazırlanır?

1. İlk olarak 1 litre su iyice kaynatılır.

2. Su kaynadıktan sonra içerisine taze ya da 200 gram kuru bitki ilave edilir. Yarım saat demlenmeye bırakılır.

3. Demlendikten sonra ılık bir kıvama gelince içerisine doğal tatlandırıcı olan bal ya da pekmez ilave edilerek tüketilebilir.

Funda Çayının Yan Etkileri

funda yaprağı çayı

Günlük olarak 3 fincan tüketilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Ancak bu oranın aşılması durumunda bazı semptomlar yaşanabilir. Direkt olarak idrar yollarına etki ettiği için çok sık tuvalete çıkmaya yol açar. Bu durum da vücudun çok su kaybetmesine ve takviye yapılmadığı zaman, vücudun susuz kalmasına neden olabilir.

Tanen maddesi karaciğer hücrelerinin azalmasına yol açarak, karaciğer hassasiyetine zemin hazırlar. Bu nedenle karaciğer hassasiyeti olan kişilerin doktor kontrolünde tüketmeleri gerekir.

Antidepresan türü ilaçların kullanılması gerekiyorsa, funda çayı tüketilmemelidir. İlaçla beraber tüketildiği zaman içerisindeki flavanglikositler maddesi beyne zarar verebilir. Aynı zamanda bazı besinlere daha duyarlı olan bünyelerde alerjik reaksiyona neden olabilir. Metabolizmanın funda çayını ciddi bir tehdit olarak algılaması sonucu vücudun farklı bölgelerinde ciltte kızarıklık, kaşıntı ya da kabarıklık gibi sorunlar meydana gelebilir.

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