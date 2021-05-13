Funda Eryiğit’in Ali Atay paylaşımı olay oldu!

Ali Atay, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından Son Yaz çekimleri durduruldu. Bir süre ekranlara ara veren dizide Canan karakterini canlandıran oyuncu Funda Eryiğit ise sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Eryiğit, dizideki partneri Ali Atay ile verdiği bir pozu Twitter hesabında "Görüşeceğiz" notuyla paylaştı.



Eryiğit'in paylaşımının üzerine akıllara dizinin final yapıp yapmayacağı sorusu geldi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşıma yorum yaparak "Dizi final mi yapıyor?" sorusunu sordu.



