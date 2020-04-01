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  4. Funda Kocabıyık kimdir? Koronavirüs teftişine çıkan Uşak Valisi Funda Kocabıyık sosyal medyada gündem oldu

Funda Kocabıyık kimdir? Koronavirüs teftişine çıkan Uşak Valisi Funda Kocabıyık sosyal medyada gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 16:18 | Son Güncelleme

Kentin en işlek bölgelerinden olan İsmet Paşa Caddesi'nde incelemelerde bulunan Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın vatandaşa yönelik üslubu, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.

Funda Kocabıyık kimdir? Koronavirüs teftişine çıkan Uşak Valisi Funda Kocabıyık sosyal medyada gündem oldu

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, koronavirüs yasaklarını teftiş etmek için kent merkezine teftişe çıktı. Ancak teftiş sırasında vatandaşlara sert bir üslupla hitap eden Kocabıyık'ın "Sosyal mesafeyi ayarlayın. Düzelt! Herkes, hadi!" diye bağırması dikkat çekti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran video nedeniyle birçok kişi Kocabıyık'a tepki gösterdi.

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UŞAK VALİSİ FUNDA KOCABIYIK KİMDİR?

Funda Kocabıyık, 1972 yılında Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde doğdu. Yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı. 1994 yılında felsefe grubu öğretmeni olarak Ordu Ünye İmam Hatip Lisesi’nde göreve başladı. 1995 yılından 2005 yılına kadar Ankara Dikmen Lisesi’nde felsefe grubu öğretmenliği görevini yürüttü. 2005 yılında Millî Eğitim Bakanlığı’nın açtığı müfettiş yardımcılığı sınavını kazanarak müfettiş yardımcısı oldu. 3 Kasım 2008 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Müfettişliği Yeterlik Sınavını kazanarak Teftiş Kurulu Başkanlığında bakanlık müfettişliği görevine atandı. 14 Şubat 2011 tarihinde MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü olarak atandı. 28 Ocak 2012 tarihinde ise 652 Sayılı KHK uyarınca MEB Teşkilat Kanunu’nun değişmesi ile kurulan Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne atandı. 13 Ocak 2016 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atandı.

27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 2018/202 sayılı kararı ve 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 6. Maddeleri gereğince Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Uşak’a vali olarak atandı. Vali Funda Kocabıyık, evli ve iki çocuk annesidir.

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