HABER

Funda: Şiddet uygulayan eşim ölümle tehdit ediyor, yardım edin

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 14:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yaşayan Funda I.

Funda: Şiddet uygulayan eşim ölümle tehdit ediyor, yardım edin

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yaşayan Funda I. (20), eşinin kendisine şiddet uyguladığın, yatak odasında gizlice çektiği özel görüntüleri ile tehdit ettiğini öne sürerek, “Eşim ondan ayrılırsam beni ve ailemi öldüreceğini söyledi. Yüzüme kezzap dökmekle tehdit etti. Boynuma bıçak, başıma silah dayadı. Ne olur yardım edin, çok korkuyorum" dedi.
Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde, son bir aydır anne ve ağabeyi ile yaşayan Funda I., eşi Ö.C.I.'nın kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini söyleyerek, yardım istedi. Bir dönem fotoğrafçılık ve garsonluk yapan Funda I., eşiyle 16 yaşındayken sosyal medya üzerinden tanıştığını anlatarak, “İki yıl aynı evde yaşadık. 18 yaşıma bastığımda da resmi nikah kıydık. Evlilik öncesi ve sonrasında bana çok kötü davrandı. Bir keresinde, gizlice yatak odamızda çektiği özel görüntüyü yayınlayıp, beni rezil edeceğini söyledi. Ölümle tehdit etti. Sesli mesajlarını kanıt olarak gösterip, şikayetçi oldum. Üç ay uzaklaştırma kararı aldırdım. Karara uydu. Üç ay sonra tekrar aynı evde yaşamaya başladık. Bir süre sonra aramızda tekrar kavga çıktı. Küfürler edip beni dövdü. Ben de ayrılmak istediğimi söyledim. O andan itibaren beni, ailemi öldürmekle ve yüzüme kezzap dökmekle tehdit etti" diye konuştu.
Eşinin, ağabeyi Kuthan Adem'i de önce darbedip, sonra bıçakladığını iddia eden Funda I., konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Ondan kurtulamıyorum. Beni yaralamaya kalkıştı. Altı kez uzaklaştırma aldığı halde hep ihlal etti. Ağabeyim ve annem için de uzaklaştırma kararı aldırdık, onları da ihlal etti. Her gün beni farklı numaralardan arayarak, öldürmekle, yaralamakla, evimi yakmakla tehdit ediyor. Kendimin ve ailemin hayatından endişe ediyorum. Sabıka kaydı olan bir insan. O yüzden çok korkuyorum. Gerekli yerlerin sesimi duymasını istiyorum."
'BOYNUMA BIÇAK, BAŞIMA SİLAH DAYADI'
Eşinin bir seferinde kendisini keseceğini söylediğini iddia eden Funda I., “Kafasını duvarlara vurdu. 'Benden ayrılırsan seni öldürürüm' diyerek boynuma bıçak, başıma silah dayadı. Çoğu zaman eşyalarıma zarar verdi. Her seferinde affettim" diye konuştu.
Funda I., eşine boşanma davası açmak istediğini, ancak korkudan böyle bir girişimde bulunamadığını söyledi.
AĞABEY: KARDEŞİM BENDEN YARDIM İSTEDİ
Funda I.’nın ağabeyi Kuthan Adem de kardeşinin geçen ay akşam saatlerinde kendisini aradığını anlatarak, “Kardeşim telefonda ağlayarak benden yardım istedi. Bu arada, bağırma ve cam kırılma sesleri geliyordu. Kardeşimi alıp annemin evine götürdüm. O günden sonra beni ayrılık sebebi gördü. Dört, beş gün sonra bir arkadaşı ile birlikte beni sopayla dövdü. Şikayetçi oldum. Aynı günün akşamından beni evimin önünde 3 yerimden bıçakladı. Denetimli serbestlikuygulandı. Ben hastaneden taburcu olamadan, o serbest kaldı" dedi.

FOTOĞRAFLI

Funda: Şiddet uygulayan eşim ölümle tehdit ediyor, yardım edinFunda: Şiddet uygulayan eşim ölümle tehdit ediyor, yardım edinFunda: Şiddet uygulayan eşim ölümle tehdit ediyor, yardım edinFunda: Şiddet uygulayan eşim ölümle tehdit ediyor, yardım edin

PARTNEREski usul çıkma teklifi!Eski usul çıkma teklifi!
Jandarma uyuşturucu satışına geçit vermiyorJandarma uyuşturucu satışına geçit vermiyor
Manavgat’ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklamaManavgat’ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.