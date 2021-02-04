HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fünye ile patlatılan şüpheli çanta boş çıktı

Fünye ile patlatılan şüpheli çanta boş çıktı

04.02.2021 00:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kaldırımın üstüne bırakılan şüpheli çanta, kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kaldırımın üstüne bırakılan şüpheli çanta, kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı. Çantanın içi boş çıkarken, polis ekipleri de vatandaşların paniğe kapılmaması için, "Kontrollü patlatma yaptık. Olumsuz bir durum yok" anonsu yaparak bilgilendirdi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Esen Sokak ile Fuzuli Caddesi’nin kesişimindeki kaldırım üzerinde çanta olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak, güvenlik önlemi aldı. Koruyucu kıyafeti çanta üzerinde inceleme yapan bomba imha uzmanı, kontrollü bir şekilde çantayı patlattı. Çanta boş çıkarken, çıkan seste çevredeki binalarda oturan vatandaşları korkuttu. Meraklı gözlerle olup biteni anlamaya çalışan vatandaşları, polis ekipleri, "Kontrollü patlatma yaptık. Olumsuz bir durum yok" anonsu yaparak bilgilendirdi. Olay yeri inceleme polisleri de, çanta üzerinde inceleme yaptı.
Kapanan yol yeniden açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü çiftten evlilik sürprizi! Ünlü çiftten evlilik sürprizi!
Kocaeli'de seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandıKocaeli'de seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı
Nasıl öğretmen olunur? Sınıf öğretmeni, engelli, gölge öğretmen olma yoluNasıl öğretmen olunur? Sınıf öğretmeni, engelli, gölge öğretmen olma yolu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

İzmir'de korkunç olay! Evinin önünde kurşun yağdırdılar

İzmir'de korkunç olay! Evinin önünde kurşun yağdırdılar

Kocaeli'de seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı

Kocaeli'de seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nden ’Atatürk heykeli’ açıklaması

'Atatürk heykeli satıldı' iddiası tepki çekmişti! Açıklama geldi

8 milyon TL’lik dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

8 milyon TL’lik vurgun yaptılar! 4 ay süren takiple yakalandılar

Aşı olan milletvekili, koronavirüse yakalandı

Aşı olan milletvekili, koronavirüse yakalandı

Mersin'de fuhuş operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de fuhuş operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.