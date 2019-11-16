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Fünye ile patlatılan 'şüpheli' çantadan sesli sözlük cihazı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 20:53 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, banka binasının bahçesine bırakılan ve 'şüpheli' çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, banka binasının bahçesine bırakılan ve 'şüpheli' çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Çantadan Arapça kelimelerin yazılı olduğu sesli sözlük cihazı çıktı.
Ali Paşa Mahallesi Zafer Meydanı’nda bulunan bir banka şubesinin bahçesindeki elektrik trafosunun yanında çanta görenler, içinde bomba olabileceği şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Asayiş ve Trafik ekipleri yolu trafiğe kapattı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de çevre güvenliği aldı. Özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı şüpheli çantadan üzerinde Arapça kelimelerin yazılı olduğu sesli sözlük cihazı çıktı. Çantanın olay yerinden kaldırılmasının ardından Zafer Meydanı’ndaki yol yeniden trafiğe açıldı.

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