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Fünyeyle patlatılan bavul boş çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 11:18 | Son Güncelleme

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde, çöp kenarına bırakılan bavul paniğe neden oldu.

Fünyeyle patlatılan bavul boş çıktı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde, çöp kenarına bırakılan bavul paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanının fünyeyle patlattığı bavul boş çıktı.
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yakınında, sabah saatlerinde kaldırımdaki çöp kutusunun yanına bırakılan bavul korkuya neden oldu. Vatandaşlar bomba olabileceği şüphesiyle polise haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak, caddede güvenlik önlemi aldı. Ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanı, bavulu uzaktan kumandalı fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Parçalanan bavulun boş olduğu görüldü.

FOTOĞRAFLI

Fünyeyle patlatılan bavul boş çıktıFünyeyle patlatılan bavul boş çıktıFünyeyle patlatılan bavul boş çıktıFünyeyle patlatılan bavul boş çıktı

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