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Fünyeyle patlatılan şüpheli poşetten çöp çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 19:50 | Son Güncelleme

SİVAS'ta cami duvarının demirine asılan şüpheli poşet, polis ekipleri tarafından fünyeyle patlatıldı.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta cami duvarının demirine asılan şüpheli poşet, polis ekipleri tarafından fünyeyle patlatıldı. Patlatılan şüpheli poşetin içerisinden çöp çıktı.

Olay, 16.30 sıralarında Küçükminare Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki tarihi Meydan Cami'nin dış duvar demirinde asılı poşeti görenler patlayıcı olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, caddenin iki tarafında da güvenlik önlemi alarak yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Polis ekipleri olayı izleyen vatandaşları da uzaklaşmaları konusunda uyardı. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı, poşeti uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Parçalanan poşetin içerisinden çöp çıktı.

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