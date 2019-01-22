Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik dava

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında 5 ayrı suçtan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, aralarında vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 3'ü tutuklu 45 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Veysel Dörtgöz ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katılırken, sanıklar Alparslan Kuytul ve Ali Alagöz ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla iştirak etti.

Sanık Kuytul savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, gizli tanık beyanlarının asılsız olduğunu iddia etti.

Vakıfta ele geçirilen paraların makbuzlu olduğunu öne süren Kuytul, ''Bu paralar bağış gecesinde yapılan bağış paralarıdır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim.'' dedi.

Sanık Alagöz de vakfa yapılan bağışların makbuzlu olduğunu savunarak, ''Herhangi bir dolandırıcılık söz konusu değildir. Gizli bir işimiz olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum.'' ifadelerini kullandı.