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Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 12:42 | Son Güncelleme

Adana'da yürütülen soruşturma kapsamında terör kapsamına giren suçlamalar yönünden haklarında dava açılan vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile 2 vakıf yöneticisinin yargılanmasına devam edildi

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işledikleri ileri sürülen vakıf yöneticisi 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, vakıf yöneticileri tutuksuz sanıklar Mahfuz Ç. ve Gökhan Y. ile avukatları hazır bulundu.

Bu davada tutuksuz yargılanan ancak Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava kapsamında tutuklu bulunan sanık Alparslan Kuytul ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada savunması alınan sanık Kuytul, mahkeme tarafından kendisine gönderilen 18 video çözümünde Afrin ile ilgili konuşmasının yer almadığını iddia etti.

Suça konu olarak gösterilen 6 videoyla ilgili asliye ceza mahkemesinde beraat ettiğini belirten Kuytul, "Benim konuşmalarımın FETÖ/PDY ve PKK ile alakası yoktur. Bu konuşmalarımda suç unsuru bulunmamaktadır. Bu örgütler aleyhine yaptığım konuşmaları, bana gönderilen kayıtlar arasında göremedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Savunmaları alınan sanık Gökhan Y. ve Mahfuz Ç. da terör örgütü propagandası yapmadıklarını savundu. FETÖ/PDY ile bir ilgilerinin olmadığını iddia eden sanıklar, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de eksik hususların giderilmesine ve sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Adana'da yürütülen soruşturma kapsamında aralarında vakfın kurucu başkanı tutuklu Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 3 kişi hakkında 41'er yıla, 42 şüpheli hakkında ise 21'er yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince gönderilen iddianame kısmen kabul edilip, Kuytul hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme ve silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla 20 yıl hapis, tutuksuz vakıf yöneticileri Gökhan Y. ve Mahfuz Ç. hakkında ise "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 5'er yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Mahkeme, terör kapsamına girmeyen diğer suçlamalar yönünden görevsizlik kararı verip Kuytul, Gökhan Y. ve Mahfuz Ç. ile diğer 42 kişi hakkındaki dava dosyasını Adana Cumhuriyet Başsavcılığına iade etmişti.

Dosya daha sonra gönderildiği Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan incelemenin ardından kabul edilerek, farklı bir dava daha açılmıştı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında sanık Alparslan Kuytul'un, tutuklulukta geçirdiği süre, ölçülülük ilkesi ile terör kapsamına girmeyen diğer suçlamalar yönünden Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava kapsamında tutuklu bulunması hususları dikkate alınarak, tahliyesine karar verilmişti.

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adana Alparslan Kuytul furkan eğitim ve hizmet vakfı Propaganda video çözümü

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