Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik dava

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işledikleri ileri sürülen vakıf yöneticisi 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, vakıf yöneticileri tutuksuz sanıklar Mahfuz Ç. ve Gökhan Y. ile avukatları hazır bulundu.

Bu davada tutuksuz yargılanan ancak Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava kapsamında tutuklu bulunan sanık Alparslan Kuytul ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada savunması alınan sanık Kuytul, mahkeme tarafından kendisine gönderilen 18 video çözümünde Afrin ile ilgili konuşmasının yer almadığını iddia etti.

Suça konu olarak gösterilen 6 videoyla ilgili asliye ceza mahkemesinde beraat ettiğini belirten Kuytul, "Benim konuşmalarımın FETÖ/PDY ve PKK ile alakası yoktur. Bu konuşmalarımda suç unsuru bulunmamaktadır. Bu örgütler aleyhine yaptığım konuşmaları, bana gönderilen kayıtlar arasında göremedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.