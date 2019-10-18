Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik dava

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işledikleri ileri sürülen vakıf yöneticisi 2 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, vakıf yöneticileri tutuksuz sanık Gökhan Y. ile avukatları hazır bulundu. Sanık Mahfuz Ç. ise duruşmaya katılmadı.

Bu davada tutuksuz yargılanan ancak Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen diğer bir dava kapsamında tutuklu bulunan sanık Alparslan Kuytul ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucu başkanı Kuytul'un video söylemlerine yönelik yürütülen ek soruşturma kapsamında hazırlanan 28 sayfalık birleştirme talepli iddianameye karşı savunması alınan sanık Kuytul, FETÖ/PDY ve PKK terör örgütü lehine hiçbir konuşma yapmadığını iddia etti.