HABER

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 11:48 | Son Güncelleme

Adana'da yürütülen soruşturma kapsamında aralarında vakfın kurucu başkanı tutuklu Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 3 kişi hakkında 41'er yıla, 42 şüpheli hakkında ise 21'er yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı - Kısmen kabul edilen iddianame kapsamında Kuytul hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme ve silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından 20 yıl, tutuksuz 2 vakıf yöneticisi hakkında ise "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 5'er yıl hapis cezası istemiyle Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince dava açıldı - Terör kapsamına girmeyen diğer suçlamalar yönünden ise dosya incelenmek üzere Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, vakfın kurucu başkanı tutuklu Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 3 kişi hakkında 41'er yıla kadar, 42 şüpheli hakkında ise 21'er yıla kadar değişen hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik aralarında Kuytul'un da bulunduğu 9'u tutuklu 45 kişi için yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme, özel belgede sahtecilik, dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşları, vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme (FETÖ/PDY), yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak (PKK/KCK), mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" suçlarından iddianame hazırladı.

Kuytul'un da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında çeşitli suçlardan 41'er yıla kadar, 42 şüpheli hakkında ise 21'er yıla kadar değişen hapis cezası talep edilen iddianame, terör suçlarına bakan Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince inceleme sonrası kısmen kabul iddianame kapsamında, Kuytul hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme ve silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından 20 yıl hapis, tutuksuz vakıf yöneticileri G.Y. ve M.Ç. hakkında ise "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 5'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mahkeme, terör kapsamına girmeyen diğer suçlamalar yönünden görevsizlik kararı verip Kuytul, G.Y. ve M.Ç. ile diğer 42 kişi hakkındaki dava dosyasını Adana Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.

Dosya daha sonra incelenmek üzere Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Alparslan Kuytul, tutuksuz vakıf yöneticileri G.Y. ve M.Ç, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

PARTNEROkan Kurt: Konuşacak durumda değilimOkan Kurt: Konuşacak durumda değilim
Kilis'ten Hatay'a obüs sevkiyatıKilis'ten Hatay'a obüs sevkiyatı
Diyarbakır'da, defnedilmeye hazır iki katlı mezarlıkDiyarbakır'da, defnedilmeye hazır iki katlı mezarlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana furkan vakfı iddianame tefrik kararı tutuklu sanıklar

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

İlginizi Çekebilir

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Bedelli askerlikte öğretmenlere müjde! Bakanlık duyurdu

Bedelli askerlikte öğretmenlere müjde! Bakanlık duyurdu

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Çanakkale Boğazı'ndan geçen savaş gemisinde dikkat çeken detay!

Çanakkale Boğazı'ndan geçen savaş gemisinde dikkat çeken detay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ünlü yönetmenin Mustafa Kemal Uzun'un cinayet davasında sürpriz tanık

Ünlü yönetmenin Mustafa Kemal Uzun'un cinayet davasında sürpriz tanık

Kısa Cuma mesajları ve Uzun Cuma mesajları 2018! Sonbahar’ın 2. Cuması için en güzel mesajları

Kısa Cuma mesajları ve Uzun Cuma mesajları 2018! Sonbahar’ın 2. Cuması için en güzel mesajları

AK Parti'de olay kulis: 3 başkan aday!

AK Parti'de olay kulis: 3 başkan aday!

Cinsel ilişki teklifini reddedince başında soda şişesi kırdı

Cinsel ilişki teklifini reddedince başında soda şişesi kırdı

Son dakika! Suriye'den Türkiye'ye saldırı için gönderilen teröristler yakalandı

Son dakika! Suriye'den Türkiye'ye saldırı için gönderilen teröristler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.