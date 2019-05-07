Furkan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Turgay İPEK- Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Karaçoban ilçesine bağlı kırsal Budaklı Mahallesi'nde kaybolduktan 20 gün sonra çobanlar tarafından cansız bedenine ulaşılan Furkan Yiğit (4) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine jandarma, güvenlik korucuları ve AFAD ekipleri, mahallenin önünden geçen Kocasu Çayı ile arazide geniş çaplı arama çalışması başlattı. Kadavra köpeği 'Pelte' ve arama kurtarma köpeği 'Gurbet'in de katıldığı aramalarda, kovuklar, çukurlar iş makineleriyle kazıldı. Jandarmaya ekipleri, vücut ısısını algılayan drone 'sky ranger' uçurarak tarama yaptı. AFAD ekipleri eriyen karlarla yükselen Kocasu Çayı'nda 10 kilometrelik bir alanı baştan sona taradı. Ancak Furkan'ın izine rastlanmadı.

Küçük çocuğun kaybolmasıyla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan baba Fehim Yiğit, çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı. Babası Eset, annesi Hatmi Sultan ve zihinsel engelli kardeşi Yusuf Yiğit ile birlikte 21 Nisan akşamı jandarma tarafından gözaltına alınan Fehim Yiğit, 26 Nisan günü çıkarıldığı Hınıs Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten öldürme' şüphesiyle tutuklandı.