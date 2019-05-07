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Furkan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 17:24 | Son Güncelleme

KARDEŞİNİN CEZAEVİNDEN ÇIKARILMASINI İSTEDİ Furkan'ın defnedilmesinin ardından Vali Okay Memiş ve beraberindekiler mezarlıkta anne Gülperi Yiğit'in yanına gitti ve taziye dileklerinde bulundu.

KARDEŞİNİN CEZAEVİNDEN ÇIKARILMASINI İSTEDİ
Furkan'ın defnedilmesinin ardından Vali Okay Memiş ve beraberindekiler mezarlıkta anne Gülperi Yiğit'in yanına gitti ve taziye dileklerinde bulundu. Vali Okay Memiş acılı anneye, çok üzgün olduklarını belirterek, "Çok aradık, her yeri aradık ama bulamadık. Gönül isterdiki Furkan'a sağ salim ulaşalım ama olmadı. Allah sabır versin. Bir isteğiniz olursa kapım her zaman açık" dedi.
Amca Mehmet Yiğit de Vali Memiş'ten suçsuz olduğunu düşündüğü kardeşinin serbest bırakılmasını istedi. Mehmet Yiğit, "Furkan'ın ağabeyi Ferhat kaza geçirdiği için hastanede tedavi görüyordu. Tedavisinde yardımcı olun. Bir çocukları toprağa girdi, biri hastanede anne yalnız kaldı. Kardeşim suçsuz yere cezaevinde, dışarıya çıkarılmasını istiyoruz" diyerek Vali Okay Memiş'ten yardım istedi.
Bunun üzerine Okay Memiş de baba Fehim Yiğit'in çelişkili ifadeleri nedeniyle cezaevinde olduğunu belirtti. Vali ve beraberindekilerin mezarlıktan ayrılmasının ardından anne Gülperi Yiğit oğlu Furkan'ın mezarı başında gözyaşı döktü. Oğlunun mezarının toprağını öpen acılı anne "Yavrum çok küçüktü. Ben onsuz ne yapacağım? Canım yanıyor" diye ağıtlar yaktı.

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