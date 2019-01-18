Furkan, karne sevincini evinde yaşadı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan ve iki yıldır evde eğitim alan kas hastası Furkan Pişken, karne sevincini evinde yaşadı. Derslerinde başarılı olduğu için takdir ve onur belgesine hak kazanan Furkan, mutluluğunu en iyi arkadaşı kedisi 'Tarçın' ile paylaştı.

Kemalpaşa'daki Sekiz Eylül İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Furkan Pişken, tüm öğrenciler gibi bir eğitim öğrenim dönemini daha tamamladı. Yaşıtlarından farklı olarak eğitimini evinde alan Furkan, iki yıldır öğretmeni Çayan Arıkan ile birlikte derslerine çalışıyor. Furkan ilk dönemin karnesini de evinde aldı. Başarılı notlarının bulunduğu karnesini öğretmeninin elinden alan Furkan, takdir ve onur belgesini de kucağından hiç ayırmadığı kedisi Tarçın ile birlikte teslim aldı.

2 YILDIR EVDE EĞİTİM ALIYOR

Küçüklüğünden itibaren bazı sağlık sorunları yaşamaya başlayan Furkan Pişken'e 2 yaşındayken kas hastalığı tanısı konuldu. Anne Zehra Pişken, ayaklarındaki morarma nedeniyle oğlunu 1.5 yaşında hastaneye götürdüklerini söyleyerek yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

"Kan tahlili yapıldı ve akciğer enzimleri yüksek çıktı. Kas hastalığından şüphelenildi. 2 yaşındayken biyopsi yapıldı ve tanı konuldu. 2016 yılına kadar yürüyordu. Ana sınıfı, 1 ve 2'nci sınıfta ben okula getirip götürdüm. 2 yıldır da evde eğitim alıyor. 1.5 senedir yürüyemiyor. Raporumuz çıktıktan sonra okul müdürü Furkan'ın taşınması için servis ayarladığını söyledi. Ama oğlum kendisi okula gitmek istemedi. Arkadaşlarının arasında bu şekilde yer almak onu mutsuz ediyordu. Evde eğitim almasından çok memnunuz. Bize bu imkanı sağlayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyoruz."

EVİNİ SINIF ORTAMINA BENZETİYOR

Özellikle kış mevsiminde Furkan'ı okula götürmenin zor olduğunu ifade eden Zehra Pişken, 6 ayda bir sağlık kontrollerinin yapıldığını söyleyerek, "Haftada 2 gün fizik tedavi görüyor. Ama eskisi gibi olmayacak. Kullandığı ilaçlar hastalığın daha da ilerlememesini sağlıyor. Evde daha çok telefon ve bilgisayar başında vakit geçiriyor. 6'ncı sınıfta okuyan bir ablası var. Hayvanları çok sevdiği için kedisi Tarçın ile arkadaşlık ediyor" dedi.

Furkan'a haftanın 5 günü ikişer saat eğitim veren Çayan Arıkan, öğrencisinin Türkçe, matematik, fen bilgisi ve sosyal bilimler dersleri aldığını söyledi. Furkan'ın başlarda isteksiz olduğunu, ancak zamanla alıştığı için derslerdeki verimini arttırdığını belirten Arıkan, "Daha önce de Furkan gibi öğrencilerim vardı. O, evde eğitim verdiğim 4'üncü öğrencim. Okuldan çıkınca buraya geliyorum. Tahta ve Atatürk resimleri getirerek evdeki ortamı sınıfa benzetmeye çalışıyorum. Dersleri sevmesini istiyorum. Çocuklar istekli olursa evde eğitim programını başarılı şekilde yürütüyoruz. İsteğe bağlı olarak 4 senedir evde eğitime geliyorum. Bundan sonra da devam edeceğim" dedi.