Furkan Korkmaz: 'Hedefimiz Şampiyonluk'

‘’Tabii ki şampiyonluk bizim hedefimiz. Ben takıma katıldığımdan beri her sene neredeyse 50 galibiyetlere çıkıyoruz. Sezonu özellikle birinci bitirip daha sonra NBA’de final oynamak, tabii ki hedef şampiyonluk. Ben de bu başarının bir parçası olabilirsem ne mutlu bana. Şu ana kadar bütün yaptığımız çalışmalar, antrenmanlar, maçlar tamamen şampiyonluğu kazanmak adına.’’

''Sadece skorer değil daha komple bir oyuncu olmak istiyorum''

Furkan, NBA’de ulaşmak istediği hedefleri de burada kalıcı olmak ve kendisini sadece skorer nitelikle sınırlamayıp çok yönlü bir oyuncu olmak olarak sıraladı.

‘’Uzun yıllar burada kalıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye devam etmek istiyorum. Hangi takım olur, neresi olur bunu kestirmek çok zor çünkü NBA’de organizasyonların düşünceleri her sene değişiyor, hatta her ay değişiyor diyebilirim. Bunu ben de geçen sene yaşamış bulundum. O yüzden çok iyi bir tecrübem var bu konuda. Uzun vadede söylediğim gibi burada NBA’de uzun süreler kalıcı olmak istiyorum. Daha sonra oyun anlamında sadece şut atan bir oyuncu olmaktan ziyade topla oynayan, topu yaratabilen, sadece skorer bir oyuncu olmaktan ziyade daha komple bir oyuncu olmak istiyorum. Tabii ki bunlar biraz daha zamanla, o sorumlulukları aldıkça olacak şeyler. Ama şu an için verdiğim görüntüden mutluyum diyebilirim.’’