Furkan Korkmaz: 'Hedefimiz Şampiyonluk'

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA’de forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takım olarak bu yılki hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Bu sezon maç başına 9,1 sayıyla iyi bir form grafiği yakalayan ve sezona hızlı başlayarak takımının en göze çarpan oyuncularından biri haline gelen Furkan Korkmaz, uyum sürecini artık aştığını ve şimdi daha da iyi olmak için çaba gösterdiğini belirtti. Deplasmanda karşılaştıkları Washington Wizards maçı öncesinde VOA Türkçe muhabirinin sorularını yanıtlayan Korkmaz, performansındaki yükselişi şu sözlerle değerlendirdi: ‘’Bu artık benim Philadelphia’da takımdaki üçüncü senem. Artık organizasyonu, koçu ve oyuncu arkadaşlarımı daha iyi tanıdığımı düşünüyorum. Sahaya girdiğimde takımın benden beklentisini biliyorum hem hücum hem savunma anlamında. Bu tabii ki sezon başından beri aldığım sürelerin de etkisiyle performansımı da yukarı çekiyor, bu mental düşünceleri de sahaya götürdüğüm zaman. Onun dışında takımda mutluyum. (Ben) Simmons ve (Joel) Embiid’le birlikte takımda en çok zaman geçiren üçüncü oyuncuyum, artık takımın eskilerdenim yani. Beni ayrıca mutlu eden bir sebep bu. Bunun özgüvenini de sahaya o şekilde yansıtıyorum’’.

''Maç kazandırmak çok güzel ama takımın, organizasyonun sizi sahiplenmesi o beni daha da mutlu etti'' Portland Trail Blazers maçında takımına galibiyeti getiren sayıyı atan Furkan Korkmaz, o maçı hatırlattı ve şunları kaydetti: ‘’Özellikle Portland maçından sonra herkes kendisi sayı yapmış kadar sevindi, bu beni çok mutlu etti. Onların o duygusunu hissetmek benim için de çok özel. Tabii ki maç kazandırmak vesaire bunlar çok güzel şeyler ama takımın, organizasyonun sizi sahiplenmesi o beni daha da mutlu eden bir şeydi. Zaten sezonun geneline baktığınız zaman kötü bir grafik çizdiğimi düşünmüyorum, tabii ki daha da iyi olacaktır. Daha da iyi olmasını istiyorum hedefim de o. Ama şu anda önemli olan burada hem maç kazanıp hem de kazandığımız maçlarda benim de iyi performans göstermem. Şu ana kadar takım olarak iyi bir görüntü çiziyoruz.’’ ''Tüm hedefimiz şampiyonluk'' Furkan Korkmaz’ın takımı 76’ers şu anda 15 galibiyet 7 mağlubiyetle doğu konferansında beşinci sırada yer alıyor. Milli basketbolcu bu yıl takım olarak tüm uğraşlarının şampiyonluk kazanma üzerine olduğunu kaydetti.

‘’Tabii ki şampiyonluk bizim hedefimiz. Ben takıma katıldığımdan beri her sene neredeyse 50 galibiyetlere çıkıyoruz. Sezonu özellikle birinci bitirip daha sonra NBA’de final oynamak, tabii ki hedef şampiyonluk. Ben de bu başarının bir parçası olabilirsem ne mutlu bana. Şu ana kadar bütün yaptığımız çalışmalar, antrenmanlar, maçlar tamamen şampiyonluğu kazanmak adına.’’ ''Sadece skorer değil daha komple bir oyuncu olmak istiyorum'' Furkan, NBA’de ulaşmak istediği hedefleri de burada kalıcı olmak ve kendisini sadece skorer nitelikle sınırlamayıp çok yönlü bir oyuncu olmak olarak sıraladı. ‘’Uzun yıllar burada kalıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye devam etmek istiyorum. Hangi takım olur, neresi olur bunu kestirmek çok zor çünkü NBA’de organizasyonların düşünceleri her sene değişiyor, hatta her ay değişiyor diyebilirim. Bunu ben de geçen sene yaşamış bulundum. O yüzden çok iyi bir tecrübem var bu konuda. Uzun vadede söylediğim gibi burada NBA’de uzun süreler kalıcı olmak istiyorum. Daha sonra oyun anlamında sadece şut atan bir oyuncu olmaktan ziyade topla oynayan, topu yaratabilen, sadece skorer bir oyuncu olmaktan ziyade daha komple bir oyuncu olmak istiyorum. Tabii ki bunlar biraz daha zamanla, o sorumlulukları aldıkça olacak şeyler. Ama şu an için verdiğim görüntüden mutluyum diyebilirim.’’

''Durant'ı örnek alıyordum ama artık kendi tarzımı yaratmaya çalışıyorum'' Örnek aldığı bir oyuncunun olup olmadığı sorusu üzerine Furkan Korkmaz, NBA’ye gelmeden önce Kevin Durant’ı çok fazla izlediğini, oyun tarzını örnek aldığını ancak şimdi olgunlaştıkça ve sahada daha fazla sürece aldıkça kendi tarzını yaratmaya çalıştığını belirtti. Furkan, ‘’Şu anda idolum şu oyuncu, şunun gibi olmak istiyorum demekten ziyade her zaman kendi tarzımı sahaya yansıtmaya çalışıyorum’’ dedi. ''Ersan abiyi (Ersan İlyasova) sürekli rahatsız ediyorum aklıma takılan bir şey olduğu zaman'' NBA’deki diğer Türk oyuncularla diyaloğuna ilişkin de Furkan, özellike Milwaukee Bucks’ta forma giyen Ersan İlyasova’nın tecrübesinden olabildiğince fazla şekilde yararlanmaya çalıştığını anlattı. ‘’Ersan abinin tecrübesinden olabildiğince fazla şekilde yararlanmaya çalışıyorum. Onu da sürekli rahatsız ediyorum zaten aklıma takılan bir şey olduğu zaman. Cedi Osman’la ilişkimiz zaten uzun yıllar hem beraber hem karşılıklı oynadık. Özelikle milli takımlarda son birkaç senedir daha çok beraberiz. Onların burada olması bana çok büyük destek veriyor. Cedi’nin özellikle yaş olarak bana daha yakın olması Ersan abinin de tam tersine biraz daha bizden büyük olup o tecrübeye sahip olması, onların burada olması bana güzel bir destek veriyor. Özellikle Ersan abiden saha içi saha dışı olmak üzere birçok konuda yardım alıyorum.’’