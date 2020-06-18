Furkan Korkmaz kimdir? Survivor Anlat Bakalım'ı kazanan Furkan Korkmaz hangi takımda oynuyor? İşte Furkan Korkmaz'ın hayat hikayesi

Furkan basketbola dokuz yaşındayken okul takımında oynayarak başladı. Ardından Murat Murathanoğlu'nun başkanlığını yaptığı Başkent 34 adlı basketbol kulübünde oynadı. Başkent 34'teki antrenörü Leyla Çalışkan'ın Yeşilyurt Spor Kulübü'nde görev yapmaya başlamasının ardından Furkan da Yeşilyurt Spor Kulübü'nde oynamaya başladı ve 2012 yılında 15 yaşındayken 250.000 dolar karşılığında Anadolu Efes'e transfer oldu.

Survivor 2020'de Anlat Bakalım'da Barış Murat Yağcı ile birlikte yarışan Furkan Korkmaz, oyunu kazanmayı başardı. 24 Temmuz 1997 doğumlu olan Furkan Korkmaz, NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyiyor. Korkmaz, şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan Korkmaz, 2,01 boyunda. İşte Furkan Korkmaz hakkında merak edilenler.

Furkan, Anadolu Efes genç takımıyla 2012-13 sezonunda Türkiye Yıldızlar Ligi Şampiyonluğu'nu kazandı. 2013-14 sezonunda ise Anadolu Efes'in Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Pertevniyal ile Genç Erkekler Ligi şampiyonluğunu kazandı. Aynı sezon Pertevniyal ile Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 22 karşılaşmaya çıktı ve 4.4 sayı ortalamasıyla oynadı.

2013 yılında Ukrayna’da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Basketbol Şampiyonası’nda maç başına 25.3 sayı ortalaması ile turnuvanın sayı kralı oldu. 2014 yazında Konya'da düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye 18 yaş altı millî takımı ile şampiyon oldu. Furkan turnuvayı 11.6 sayı ortalamasıyla tamamladı.



2015 yılında Yunanistan'ın Girit şehrinde düzenlenen ve Türkiye 19 yaş altı millî takımının üçüncü olduğu FIBA U19 Dünya Şampiyonası'nda forma giydiği 7 maçta 13.7 sayı, 4.3 ribaunt, 1.9 asist ve 2.1 top çalma ortalamaları yakalayarak turnuvanın en iyi beşine seçildi. Yine 2015 yılında FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nda 18 yaş altı millî takımı forması giydi ve gümüş madalya kazandı. Gösterdiği başarılı performans sonucunda turnuvanın en iyi beşine seçildi.