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Furkan, kurtarmaya çalıştığı inekle uçurumdan düşüp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 14:07 | Son Güncelleme

 SİNOP'ta, Furkan Diri (15), düşmemesi için tutmak istediği inekle birlikte 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Furkan, kurtarmaya çalıştığı inekle uçurumdan düşüp öldü

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta, Furkan Diri (15), düşmemesi için tutmak istediği inekle birlikte 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kayalığa çakılan Diri, yaşamını yitirirken, inek de telef oldu.
Olay, dün akşam, merkeze bağlı Akbaş köyünde meydana geldi. Büyükbaşlarını otlatan Furkan Diri, uçuruma yönelen ineği yakalamak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Diri, inekle birlikte 30 metrelik uçurumdan kayalığa düştü. Çevredeki çobanların ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, indikleri kayalıkta, küçük çocuğun cansız bedenini buldu. İneğin ise telef olduğu belirlendi. Furkan Diri'nin cansız bedeni, kayalıktan alınıp, otopsi için hastane morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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