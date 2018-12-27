Furkan Savaşı'nın şehitleri Gazze'de anıldı

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye 2008 yılının son günlerinde Dökme Kurşun Operasyonu adıyla başlattığı, Filistinlilerin ise Furkan Savaşı olarak isimlendirdiği saldırının şehitleri anıldı.

İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı tarafından Gazze'deki spor salonunda düzenlenen anma törenine dini ve siyasi yetkililerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Törende, İsrail'in 22 gün devam eden saldırıları sırasında, dönemin İçişleri Bakanı Said Sıyam başta olmak üzere bakanlık bünyesinde hayatını kaybedenlerin görüntülerinin yer aldığı slayt gösterimi yapıldı.

Anma töreninde ayrıca Gazzeli çocuklardan oluşan koro, marşlar söyledi.

Gazze'deki Güvenlik Güçleri Genel Müdürü Tevfik Ebu Naim, İsrail'in uyguladığı saldırılar, abluka ve yıkıma rağmen İçişleri Bakanlığının, Filistin direnişinin savunucusu vatan ve vatandaşın koruyucusu olarak kalacağını söyledi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye de "Furkan Savaşı, gayet net bir sahne idi. 10 yıl önce tam da bugün bizi yok etmek istediler. Bu, varlığımız, halkımız ve direnişimiz aleyhinde bir komploydu." ifadelerini kullandı.