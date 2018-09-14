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Furkan Vakfı kurucusu Kuytul'a 20 yıl hapis cezası istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 12:59 | Son Güncelleme

ADANA'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında, vakfın kurucu başkanı tutuklu Alparslan Kuytul hakkında 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Furkan Vakfı kurucusu Kuytul'a 20 yıl hapis cezası istemi

ADANA, (DHA)- ADANA'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında, vakfın kurucu başkanı tutuklu Alparslan Kuytul hakkında 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik 30 Ocak'ta başlatılan soruşturmada, Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik aralarında Kuytul'un da bulunduğu 9'u tutuklu 45 kişi için yürütülen soruşturma tamamlandı.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, şüpheliler hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme, özel belgede sahtecilik, dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme (FETÖ/PDY), yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak (PKK/KCK), mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek' suçlarından iddianame hazırladı. Kuytul'un da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında çeşitli suçlardan 41'er yıla kadar, 42 şüpheli hakkında ise 21'er yıla kadar değişen hapis cezası talep edilen iddianame, terör suçlarına bakan Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
KISMEN KABUL EDİLDİ
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince inceleme sonrası kısmen kabul edilen iddianame kapsamında, Kuytul hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme ve silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak' suçlarından 20 yıl hapis, tutuksuz vakıf yöneticileri G.Y. ve M.Ç. hakkında ise 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 5'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Mahkeme, terör kapsamına girmeyen diğer suçlamalar yönünden görevsizlik kararı verip Kuytul, G.Y. ve M.Ç. ile diğer 42 kişi hakkındaki dava dosyasını Adana Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti. Dosya daha sonra incelenmek üzere Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Alparslan Kuytul, tutuksuz vakıf yöneticileri G.Y. ve M.Ç, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

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Furkan Vakfı kurucusu Kuytul'a 20 yıl hapis cezası istemiFurkan Vakfı kurucusu Kuytul'a 20 yıl hapis cezası istemiFurkan Vakfı kurucusu Kuytul'a 20 yıl hapis cezası istemiFurkan Vakfı kurucusu Kuytul'a 20 yıl hapis cezası istemi

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