HABER

Furkan Vakfı kurucusu Kuytul'a tahliye kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 16:15 | Son Güncelleme

ADANA'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında haklarında 5 ayrı suçtan 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istenen, vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı davada tahliye kararı çıktı.

Furkan Vakfı kurucusu Kuytul'a tahliye kararı

ADANA, (DHA)- ADANA'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında haklarında 5 ayrı suçtan 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istenen, vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı davada tahliye kararı çıktı. Kuytul, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, tahliye edildi.
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 45 sanık hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek', 'özel belgede sahtecili', 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık', 'kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ile 'mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bir önceki duruşmada, vakfın başkanı Ali Alagöz, adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, tahliye edildi.
TAHLİYE EDİLDİ
Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Tutuklu sanık Alparslan Kuytul ise tutuklu bulunduğu Bolu'daki cezaevinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
Vakfa bağışta bulunan 17 kişinin tanık olarak dinlendiği duruşmada, Kuytul, suçlamaları kabul etmeyerek, "Gizli tanık üçüncü kişiden duyduklarını anlatıyor. Oysa vakıfla ilgili hiç bir bilgisi yok. Yalan söylüyor, iftiraya uğradım" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Alparslan Kuytul’u yurt dışına çıkış yasağı getirerek, tahliye etti. Davada tutuklu sanık kalmazken, duruşma ertelendi.

FOTOĞRAFLI

Furkan Vakfı kurucusu Kuytul'a tahliye kararıFurkan Vakfı kurucusu Kuytul'a tahliye kararıFurkan Vakfı kurucusu Kuytul'a tahliye kararıFurkan Vakfı kurucusu Kuytul'a tahliye kararıFurkan Vakfı kurucusu Kuytul'a tahliye kararıFurkan Vakfı kurucusu Kuytul'a tahliye kararıFurkan Vakfı kurucusu Kuytul'a tahliye kararıFurkan Vakfı kurucusu Kuytul'a tahliye kararı

PARTNERDerin göğüs ve bacak dekoltesiyle olay olduDerin göğüs ve bacak dekoltesiyle olay oldu
Karasu sahilinde bulunan askeri mühimmat AFAD’ı harekete geçirdiKarasu sahilinde bulunan askeri mühimmat AFAD’ı harekete geçirdi
Bilecik'te zabıtadan iş yerlerine denetimBilecik'te zabıtadan iş yerlerine denetim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Tarihi anlaşma bugün Meclis'te

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Tarihi anlaşma bugün Meclis'te

Mini şortlu pozuyla olay oldu!

Mini şortlu pozuyla olay oldu!

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un cezası belli oldu

Eski HSYK Daire Başkanının cezası belli oldu

Rus denizaltısı 'Novorossiysk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus denizaltısı 'Novorossiysk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul tahliye edildi (Alparslan Kuytul kimdir?)

Alparslan Kuytul tahliye edildi

Bartın'daki vahşete inceleme! 6 köpek ölü bulunmuştu

Bartın'daki vahşete inceleme! 6 köpek ölü bulunmuştu

Son dakika: Bakan Selçuk'tan Şule Çet davası açıklaması

Bakan Selçuk'tan Şule Çet davası açıklaması

Karaköy-Kadıköy vapurundaki taciz olayında yeni gelişme! Kendin bu sözlerle savundu

Vapurdaki 'zincirleme taciz' olayında flaş sözler! Böyle savundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.