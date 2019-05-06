HABER

Furkan’ın annesinin ağıtları yürek dağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 14:34 | Son Güncelleme

Erzurum’un Karaçoban İlçesine bağlı Budaklar Mahallesinde kaybolduktan 20 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’in annesi Gülperi Yiğit’in hastane morgu önündeki ağıtları yürek dağladı.Bugün sabah saatlerinde köy çobanlarının köye 10 kilometre uzaklıkta cesedini bulduğu Furkan Yiğit’in cesedi yapılan incelemelerin ardından İlçe Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Erzurum’un Karaçoban İlçesine bağlı Budaklar Mahallesinde kaybolduktan 20 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’in annesi Gülperi Yiğit’in hastane morgu önündeki ağıtları yürek dağladı.
Bugün sabah saatlerinde köy çobanlarının köye 10 kilometre uzaklıkta cesedini bulduğu Furkan Yiğit’in cesedi yapılan incelemelerin ardından İlçe Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Haberi aldıktan sonra hastane önüne gelen anne Gülperi Yiğit hıçkırıklara boğuldu. Yakınlarının kollarında güçlükle ayakta durabilen annenin ağıtları yürekleri dağladı.
Yiğit’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Deniz Gezmiş ve arkadaşları mezarları başında anıldıDeniz Gezmiş ve arkadaşları mezarları başında anıldı
Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki!Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Oruç sorusu kızdırdı: Sana ne oğlum!

Oruç sorusu kızdırdı: Sana ne oğlum!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ankara Batıkent'teki köpek katliamında istenen cezalar belli oldu

Batıkent'teki köpek katliamında istenen cezalar belli oldu

2 kişinin yaralandığı 'yaza merhaba' partisindeki sahne böyle devrildi

Yaza merhaba partisinde korkutan anlar! Sahne böyle devrildi

Son dakika Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki!

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki!

Vücutlarına sarılı 3 kilo esrarla yakalandılar

Vücutlarına sarılı 3 kilo esrarla yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.