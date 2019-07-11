Furkan'ın babasına 76 gün sonra tahliye

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'un Karaçoban ilçesine bağlı kırsal Budaklı Mahallesi'nde, kaybolduktan 20 gün sonra cesedi bulunan Furkan Yiğit'in (4) 'kasten öldürme' şüphesiyle tutuklanan babası Fehim Yiğit, Adli Tıp raporu üzerine 76 gün sonra tahliye edildi. Avukat Cengiz Kurt, raporda, Furkan'ın ölümünün darp nedeniyle olmadığının belirtildiğini söyledi.

Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Furkan, 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında, kayboldu. Ailenin ihbarıyla jandarma ve AFAD ekipleri ile güvenlik korucuları, mahallenin önünden geçen Kocasu Çayı ile arazide geniş çaplı arama çalışması başlattı. Kadavra köpeği 'Pelte' ve arama kurtarma köpeği 'Gurbet'in de kullanıldığı aramalarda, kovuklar ve çukurlar iş makineleriyle kazıldı. Jandarma ekipleri, vücut ısısını algılayan drone 'sky ranger'ı uçurarak, tarama yaptı. AFAD görevlileri ise eriyen karlarla yükselen Kocasu Çayı'nda 10 kilometrelik alanı baştan sona taradı; ancak Furkan'ın izine rastlanmadı.

Furkan'ın kaybolmasıyla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada ifadesi alınan baba Fehim Yiğit, çelişkili ifadeleri nedeniyle 21 Nisan akşamı gözaltına alındı. Fehim Yiğit ile birlikte babası Eset, annesi Hatmi Sultan ve zihinsel engelli kardeşi Yusuf Yiğit de gözaltına alındı. Fehim Yiğit, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Hınıs Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten öldürme' şüphesiyle 26 Nisan'da tutuklandı.

OĞLU İLE BABASININ CENAZESİNE KATILAMADI

Arama çalışmaları sürdürülürken, 6 Mayıs'ta çobanlar, eve 12 kilometre uzaklıktaki Karaçoban'a bağlı Zübeyir Mahallesi'nin Kom mevkisinde Furkan'ın cansız bedenini buldu. Cezaevindeki babasının katılamadığı cenazede Furkan Yiğit, 7 Mayıs'ta, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Furkan'ın toprağa verilmesinden 26 gün sonra dedesi Eset Yiğit, 2 Haziran sabahı kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirdi. Tutuklu Fehim Yiğit, babasının cenazesine de katılamadı.

TAHLİYE EDİLDİ

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin raporu, soruşturmanın yürütüldüğü Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırıldı. Rapor üzerine Fehim Yiğit'in avukatı Cengiz Kurt ve soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının itirazıyla Hınıs Sulh Ceza Hakimliği'nce dün Fehim Yiğit'in tahliyesine karar verildi. Fehim Yiğit, tahliye kararı sonrası 76 gün tutuklu bulunduğu Patnos Cezaevi'nden ailesi tarafından alınarak, bugün köyüne götürüldü.

AVUKAT: FURKAN'IN ÖLÜMÜ DARPTAN DEĞİLMİŞ

Dosyada gizlilik kararının devam ettiğini belirten Fehim Yiğit'in avukatı Cengiz Kurt, "Erzurum Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda, Furkan'ın ölümünün darp sonucu olmadığı belirlendi. Rapor sonrası hem bizim hem de savcılığın itirazıyla müvekkilimizin tahliyesine karar verildi. Soruşturma devam ediyor. Furkan'dan alınan bazı doku örnekleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kesin ölüm nedeni, buradan gelecek raporla belirlenecek" dedi.