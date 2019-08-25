Futbol antrenörü stadyumda evlendi

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, 6 yıl önce hayatını kaybeden Zonguldakspor'un kalecisi Hulusi Yavuz'un futbol antrenörü oğlu Berkin Yavuz, Tuğçe Volkan'la stadyumda süsledikleri kale önünde kıyılan nikahla evlendi. Berkin Yavuz, nikahta babasını anmak için, Hulusi Yavuz'un fotoğrafını büyütüp, kalenin başına koydu.

Zonguldakspor'da, 1983- 1988 tarihleri arasında kalecilik yapan ve 2013 yılında yaşamını yitiren Hulusi Yavuz'un futbol antrenörü oğlu Berkin Yavuz, babasını nikahında anmak istedi. Berkin Yavuz, nişanlısı Tuğçe Volkan'a da sürpriz yapıp, TFF 2. Lig'de mücadele eden Zonguldak Kömürspor'un maçlarını oynadığı Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'ndaki kaleyi süsletti. Babası Hulusi Yavuz'un kalecilik yaptığı dönemden kalan fotoğrafını da büyüterek kalenin yanına koydu ve futbol oynadığı dönemdeki arkadaşlarını nikaha davet etti. Gelin arabasıyla stadyuma gelen çift, kale önünde kıyılan nikahla evlendi. Davetlilerin de alkışlarıyla destek verdiği çift, Hulusi Yavuz'un maketiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Berkin Yavuz, babasını anmak ve arkadaşlarını bir kez daha yıllarını geçirdikleri sahada toplamaktan mutlu olduğunu söyledi. Yaşamının büyük bölümünü yeşil sahalarda geçirdiğini anlatan Berkin Yavuz, "Ben zaten küçüklüğümden beri buradayım. Babam da yıllarca kalecilik ve kaleci antrenörlüğü yapmıştı. Ben de futbol antrenörüyüm. Böyle bir şey düşündük. Babamızı da yad ettik. İnsanlar da inşallah mutlu olmuştur. Burada babamın birçok arkadaşı da var. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Eşim de ilk etapta çok şaşırdı. Biz burada yeşil sahalarda doğduk, burada öleceğiz" dedi.

Gelin Tuğçe Volkan Yavuz da değişik bir nikah yaptıklarını ve bunun da kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.