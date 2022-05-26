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Futbol dünyası bu iddiayı konuşuyor! Joao Felix'in kız arkadaşı...

26.05.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol dünyası bu olayı konuşuyor... Atletico Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Joao Felix'in kız arkadaşı tarafından aldatıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Felix ile 1 yıldır ilişkisi bulunan Magui Corceiro'nun, Portekizli yıldızı başka bir futbolcu ile aldattığı iddia edildi.

Futbol dünyası bu iddiayı konuşuyor! Joao Felix'in kız arkadaşı...
Joao Felix

Joao Felix

POR Portekiz
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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La Liga ekibi Atletico Madrid’in 22 yaşındaki yıldızı Joao Felix’in, kız arkadaşı Magui Corceiro tarafından yakın arkadaşıyla aldatıldığı iddiası gündemi sarstı.

Birkaç önce oynanan bir maçtan sonra Sporting Lizbon’lu Pedro Porro ile fotoğrafları sosyal medyaya düşen Corceiro hakkındaki aldatma iddiaları iyice alevlendi.

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PEDRO PORRO’DAN AÇIKLAMA

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Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Pedro Porro, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söylerken, “Söylenenler rahatsız edici. Corceiro ile özel bir ilişkim var ama kimse sadakatsizlik yapmıyor! Üçümüzün de imajını zedelemeyi bırakın. Çünkü iddia edilen şeyler gerçek değil” ifadelerini kullandı.

Joao Felix ile 1 yılı aşkın süredir birlikte olan 19 yaşındaki Corceiro’nun, daha önce eşi Maxi Lopez’i şimdiki kocası Mauro Icardi ile aldatan Wanda Nara ile aynı pozu vermesi iddiaları kuvvetlendirdi.

Joao Felix ise, konuyla ilgili açıklama yapmadı.


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Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid
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