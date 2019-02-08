HABER

Futbol dünyası yasta

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 11:19 | Son Güncelleme

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın cesedinin bulunmasının ardından çok sayıda isim sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı - Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil: - "Ne kadar acı olduğunu anlatacak kelime yok. Dualarım Sala'nın ve pilotun aileleriyle birlikte"

İSTANBUL (AA) - Manş Denizi'nde enkazı bulunan uçaktaki cesedin Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'ya ait olduğu belirlenmesinin ardından futbol dünyasının önemli isimleri sosyal medya hesaplarından taziye mesajlarını iletti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, 28 yaşındaki futbolcunun fotoğrafıyla birlikte paylaştığı mesajda, "Ne kadar acı olduğunu anlatacak kelime yok. Dualarım Sala'nın ve pilotun aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Arjantinli Diego Armando Maradona, Sala'nın ailesine ve arkadaşlarına destek mesajı gönderdiği sosyal medya hesabında, "Birçok kişi Sala için umutlu bir bekleyiş içindeydi, kötü haber için çok üzgünüm. Görüşmek üzere Emiliano." paylaşımını yaptı.

Sala'yı arama çalışmalarına 26 bin sterlin yardımda bulunan Paris Saint Germain'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, üzerinde Sala'nın isminin yer aldığı yanan bir mumla yaptığı paylaşımda, "Huzur içinde yat" dileğinde bulundu.

Manchester City forması giyen Arjantinli Sergio Agüero ve takım arkadaşları Benjamin Mendy ile Riyad Mahrez, Porto'nun kalesini koruyan Iker Casillas, Arsenalli Alexandre Lacazette, Arjantin Futbol Federasyonu, Barcelona Kulübü, Chelsea Kulübü, Boca Juniors Kulübü, Independiente Kulübünün aralarında yer aldığı çok sayıda futbolcu, federasyon ve kulüp, sosyal medya hesaplarından taziye mesajlarını paylaştı.

Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e 22 Ocak'ta yola çıkan Sala'yı taşıyan uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, futbolcu ve pilotun hayatından umut kesilmişti.

3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri tespit edilmiş ve içindeki cesedin çıkarılması için çalışmalara başlanmıştı.

6 Şubat'ta çıkarılan ceset, kimlik tespiti için Isle of Portland'a götürülmüştü. Uçak ise hava şartları ve teknik zorluklar nedeniyle çıkarılamamıştı.

İngiltere Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Cardiff City, Sala'yı 19 Ocak'ta Nantes'tan transfer etmişti.

Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar
'Dansçı yapacağız' diye kandırıp... Sonrası korkunç'Dansçı yapacağız' diye kandırıp... Sonrası korkunç
Trabzon'da uçak seferlerine sis engeliTrabzon'da uçak seferlerine sis engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diego Armando Maradona Emiliano Sala Kylian Mbappe manş denizi Mesut Özil sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

Yaya geçidinde halay çektiler

Yaya geçidinde halay çektiler

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pazar günü başkan seçilmişti, başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

'Dansçı yapacağız' vaadiyle kandırmışlar! 66 kadın kurtarıldı

'Dansçı yapacağız' diye kandırıp... Sonrası korkunç

Yaşlı kadının sobasını her gün muhtar yakıyor

Yaşlı kadının sobasını her gün muhtar yakıyor

Malatya'da yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Karnı burnunda uyuşturucu satmış! Hepsi ortaya çıktı

Karnı burnunda uyuşturucu satmış! Hepsi ortaya çıktı

Fahrettin Altun'dan flaş Cemal Kaşıkçı cinayeti açıklaması

Cumhurbaşkanlığı: Son derece endişe verici

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.