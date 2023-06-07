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  4. Futbol dünyasından sonra bu kez de ralliciler dolandırıldı! 'Borsa' yalanıyla milyonluk vurgun

Futbol dünyasından sonra bu kez de ralliciler dolandırıldı! 'Borsa' yalanıyla milyonluk vurgun

07.06.2023 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Terim, Muslera gibi isimlerin 80 milyon dolar dolandırılmasından sonra buna benzer bir olay daha yaşandı. Dolandırıcılar bu sefer ralli dünyasındaki isimleri hedef aldılar. Borsada yatırım yapmak isteyen ünlü rallici Burak Sohtorik, tanıştığı eski bankacı kadına milyonlarca lirasını kaptırdı. Sadece o değil, eski eşi, ailesi ve arkadaşları da mağdur oldu.

Futbol dünyasından sonra bu kez de ralliciler dolandırıldı! 'Borsa' yalanıyla milyonluk vurgun

Futbol dünyasından birçok ismin dolandırıldığı olay sonrası bu kez hedefte ralli dünyasındaki isimler vardı. Eski bankacı bir kadın 'Borsada kazandırıyorum' dedi ve ünlü rallici Burak Sohtorik ile arkadaşlarından milyonlarca para aldı. Eski bankacı kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

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"TOPLAMDA 10 MİLYON TL PARA ALDI"

Şermin Derya Başal ve Burak Sohtorik, 6 yıl önce M.D. ve C.D. çiftiyle tanıştı. Çift, 'Borsa ile ilgileniyoruz. Gelin yatırım yapın siz de bizim gibi kazanın' diyerek Başal ve Sohtorik'i ikna ederek ilk etapta onlardan 400 bin TL para aldı. Tüm para M.D.'nin hesabına gönderildi. Olayla ilgili Başal "Yeğenimin 3,5 milyon TL kadar parasını aldı. Toplamda ben ve ailemden 10 milyon TL para aldı. 'Parayı benim hesaba geçirin, komisyon ödemiyorum ben' dedi. İlk etapta yaptığı işlemlerden kazandığı kazançları bize resim olarak atıyordu" dedi. Başal ve Sohtorik parça parça paraları verdikleri parayı bir süre sonra geri istediler ama eski bankacı kadından aldıkları cevapla şoke oldular. Eski bankacı kadının kendisini aradığını ifade eden Başal telefonda ağlayarak battığını söylediğini aktardı.

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Şermin Derya Başal

TELEFONLARA ÇIKMIYOR

Kanal D Haber'in haberine göre dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturulan M.D. telefonlara dahi çıkmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık borsa

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