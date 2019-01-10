Futbol efsanesi Figo ve Kaka Pakistan'da

Futbolun efsane isimleri Portekizli Luis Figo ile Brezilyalı Ricardo Kaka, gösteri maçlarının tanıtımı ve futbol akademisi eğitimleri için Pakistan'a geldi.

Pakistan'ın Karaçi kentine gelen Real Madrid'in eski futbolcularını, Pakistan milli futbol takımı kaptanı Saddam Hüseyin karşıladı.

Düzenlenen basın toplantısında Figo, "Buraya futbolun gelişimi ve tanıtımı için geldik. Bu ülkede uluslararası platforma çıkabilecek çok yüksek bir potansiyel var." diye konuştu.

Yapılacak akademi eğitimlerini ve gösteri maçlarını gençler için büyük bir avantaj olarak nitelendiren Figo, "Gençlere futbolu takip etmelerini, bunu bir kariyer hedefi olarak seçmelerini ve bu yolda çok çalışmalarını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecek dünya kupasına katılacak takımların sayısının 32'den 48'e çıkarılacağını hatırlatan Figo, "Daha fazla takımın katılması futbol oynayan milletler için daha büyük bir avantaj olacaktır. Bu, aynı zamanda futbolunu geliştirmek isteyen ülkeler için daha iyi bir gelir kaynağı olacak." dedi.