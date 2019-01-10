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Futbol efsanesi Figo ve Kaka Pakistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 22:50 | Son Güncelleme

Futbol efsanesi Figo ve Kaka Pakistan'da

Futbolun efsane isimleri Portekizli Luis Figo ile Brezilyalı Ricardo Kaka, gösteri maçlarının tanıtımı ve futbol akademisi eğitimleri için Pakistan'a geldi.

Pakistan'ın Karaçi kentine gelen Real Madrid'in eski futbolcularını, Pakistan milli futbol takımı kaptanı Saddam Hüseyin karşıladı.

Düzenlenen basın toplantısında Figo, "Buraya futbolun gelişimi ve tanıtımı için geldik. Bu ülkede uluslararası platforma çıkabilecek çok yüksek bir potansiyel var." diye konuştu.

Yapılacak akademi eğitimlerini ve gösteri maçlarını gençler için büyük bir avantaj olarak nitelendiren Figo, "Gençlere futbolu takip etmelerini, bunu bir kariyer hedefi olarak seçmelerini ve bu yolda çok çalışmalarını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecek dünya kupasına katılacak takımların sayısının 32'den 48'e çıkarılacağını hatırlatan Figo, "Daha fazla takımın katılması futbol oynayan milletler için daha büyük bir avantaj olacaktır. Bu, aynı zamanda futbolunu geliştirmek isteyen ülkeler için daha iyi bir gelir kaynağı olacak." dedi.

Kaka da "Daha fazla ülke daha fazla para demektir. Futbolda gelişen ülkeler için bu çok önemli bir şans." şeklinde konuştu.

Kaka, Pakistanlı genç futbolculara "Futbol çok zor bir yoldur. Çok çalışın ve hayallerinizin arkasından gidin. Birçok kişi bunu yapmıyor." tavsiyesinde bulundu.

Karaçi'nin ardından Lahor kentinde de etkinliklere katılacak olan Figo ile Kaka, 26 ve 29 Nisan'da oynanacak gösteri maçında 10 futbol efsanesi ile Pakistanlı futbolcuların yer alacağını anlattı.

- "Real Madrid taraftarıyım"

Figo, "Brezilyalı Ronaldo ve Portekizli Cristiano Ronaldo arasında bir karşılaştırma yapması"nın istenmesi üzerine "İkisiyle de oynadım ve ikisi de çok farklı özelliklere sahip. Birini seçmek diğerini daha kötü gösterecektir. İkisi de çok iyi oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

Real Madrid'e ezeli rakibi Barcelona'dan transfer olduğu hatırlatılan Figo, "Bugün hangisini destekliyorsun?" sorusuna ise, "Bu çok kolay bir soru. Ben bir Real Madrid taraftarıyım." yanıtını verdi.

Geçmiş yıllarda da düzenlenen etkinliklere daha önce Roberto Carlos, Ronaldinho, Robert Pires, Nicolas Anelka ve Ryan Giggs gibi oyuncular katılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Karaçi luis figo Pakistan Real Madrid Ricardo Kaka

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