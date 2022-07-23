HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

23.07.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor: 0 - Torino: 3

Stat: Kitzbühel

Hakemler: Ali Mutlu, Engin İşgören, Erdinç Bayraktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Dk. 64 Muhammet Taha Tepe), Larsen, Dorukhan Toköz (Dk. 46 Ahmetcan Kaplan), Vitor Hugo, Eren Elmalı (Dk. 31 Denswil), Berat Özdemir (Dk. 46 Djaniny), Hamsik (Dk. 64 Siopis), Bakasetas (Dk. 64 Doğucan Haspolat), Visca (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Trezeguet (Dk. 75 Emrehan Gedikli), Cornelius (Dk. 64 Kouassi)

Torino: Berisha (Dk. 46 Milinkovic-Savic), Zima, Rodriguez (Dk. 74 Aina), Singo, Djidji, Vojvoda, Lukic (Dk. 81 Jacopo Segre), Ricci, Linetty, Demba Seck (Dk. 81 Adopo), Radonjic (Dk. 46 Simone)

Goller: Dk. 21 ve 23 Radonjic, Dk. 56 Demba Seck (Torino)

Sarı kart: Dk. 41 Zima (Torino)

Trabzonspor Futbol Takımı, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Torino'ya 3-0 yenildi.

21. dakikada Torino, ilk etkili atakta golü buldu. Singo'nun ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ın çelmeye çalıştığı top, Radonjic'in önüne düştü. Bu futbolcu da gelişine vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

23. dakikada Eren Elmalı'nın pasında, savunmanın müdahale edemediği topla buluşan Radonjic, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden bir vuruşla topu filelere yolladı: 0-2

40. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen Visca'nın sert şutunda, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, İtalyan temsilcisinin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

56. dakikada Torino, farkı 3'e yükseltti. Hamsik'ten topu kapan Demba Seck, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalarak topu filelerle buluşturdu: 0-3

58. dakikada Trezeguet'nin ceza alanı sol çaprazından şutunda kaleci Milinkovic-Savic topu çeldi, daha sonra savunma tehlikeyi kornere göndererek önledi.

60. dakikada Trezeguet'nin soldan pasında yakın mesafeden Cornelius, kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.

73. dakikada Torino kalecisi Milinkovic-Savic, önce Trezeguet ardından da Djaniny'nin şutlarını çelerek gole izin vermedi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın bitiminin ardından bordo-mavili taraftarlar, sahaya girerek oyuncularla fotoğraf çektirdi. Taraftarlar, oyunculara büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

- 4 oyuncu kadroda yok

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan 4 oyuncu, kadroda yer almadı.

Bordo-mavililerde Serkan Asan, Abdülkadir Ömür, Faruk Can Genç ve Hüseyin Türkmen, maç kadrosuna dahil edilemedi.

Sağ uyluk adalesinde kas yaralanması olan Hüseyin Türkmen'in 2 hafta sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi. Oyuncunun Trabzon'da MR'ının çekileceği belirtildi.

Arka adalesinde kas ağrısı hisseden Abdülkadir Ömür'ün ise tedbir amaçlı dinlendirildiği bildirildi.

- Kamp erken bitiyor

Trabzonspor'un 29 Temmuz'da tamamlamayı planladığı Avusturya kampı, 3 gün erken sona erecek.

Bordo-mavililer, 26 Temmuz'da yapacağı antrenmanla Avusturya kampını tamamlayacak ve akşam saatlerinde de Trabzon'da dönecek.

Trabzonspor, kendi tesislerinde gerçekleştireceği antrenmanların ardından 30 Temmuz'da Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı için 29 Temmuz'da İstanbul'a gidecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor'un Avusturya kampı sürüyorTrabzonspor'un Avusturya kampı sürüyor
Mersin'de feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti...Mersin'de feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti...
İzmir Seferihisar'da orman yangını! İzmir Seferihisar'da orman yangını!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor futbol hazırlık maçı torino

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatlarına indirim geliyor!

Motorin fiyatlarına indirim geliyor!

Jorge Jesus'un kimseye acıması yok! İrfan Can Kahveci'ye yol göründü...

Jorge Jesus'un kimseye acıması yok! İrfan Can Kahveci'ye yol göründü...

Ukrayna açıkladı! Rusya'dan Odessa limanına saldırı

Ukrayna açıkladı! Rusya'dan Odessa limanına saldırı

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na jet yanıt! "Sayın başkan dedi ki..."

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na jet yanıt! "Sayın başkan dedi ki..."

Karadeniz’de dikkat çeken görüntü!

Karadeniz’de dikkat çeken görüntü!

CHP heyetine 'Hiçbir şey pahalı değil' demişti! Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

CHP heyetine 'Hiçbir şey pahalı değil' demişti! Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Peri masalı kabusa döndü! Evlilik teklifini mahveden olay

Peri masalı kabusa döndü! Evlilik teklifini mahveden olay

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.