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Futbol: Hazırlık maçı

06.08.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir: 0 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0

İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekiplerinin karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 0-0 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren iki takım, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde karşılaştı.

İki ekip de yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve müsabaka golsüz tamamlandı.

Medipol Başakşehir, Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca ile bir penaltıdan faydalanamadı.

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