YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

07.07.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor: 2 - Al Shamal SC: 0

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında Katar ekibi Al Shamal SC takımını 2-0 mağlup etti.

Bolu'nun Gerede ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, ilk hazırlık maçında Katar ekibi Al Shamal SC ile karşı karşıya geldi.

Kırmızı-beyazlı ekip, kamp yaptığı otelin sahasında oynanan mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Mücadeleyi hakemler Burak Pakkan, Harun Tekin Özkan ve Utku Doğan yönetti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay maça Muammer Yıldırım, Alaaddin Okumuş, Robin Yalçın, Mehmet Albayrak, Uğur Çiftçi, Kaan Onaran, Fredrik Ulvestad, Ziya Erdal, Yunus Emre Konak, Erdoğan Yeşilyurt ve Sinan Kaya 11'iyle başladı.

Sivasspor'un gollerini 15. dakikada penaltıdan Ziya Erdal ve 31. dakikada Fredrik Ulvestad kaydetti.

Karşılaşmayı Sivasspor Kulübü Asbaşkanları Faruk Taşseten ve Elahattin Akyüz de izledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas'ta vali yardımcısı akrabasını silahla yaraladıSivas'ta vali yardımcısı akrabasını silahla yaraladı
GÜNCELLEME 5 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldüGÜNCELLEME 5 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldü
Sancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldüSancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor hazırlık maçı süperlig

Sivas Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:11
Sabah
05:04
Öğle
12:42
İkindi
16:38
Akşam
20:10
Yatsı
21:54
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

Ağrıları bıçak gibi keser! Ananelerin şifalı tarifi: 3 Malzemeli mucize

Ağrıları bıçak gibi keser! Ananelerin şifalı tarifi: 3 Malzemeli mucize

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Seçimi kazanmak istedi! Kumda amuda kalkıp twerk yaptı

Seçimi kazanmak istedi! Kumda amuda kalkıp twerk yaptı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.