Futbol: Hazırlık maçı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında Katar ekibi Al Shamal SC takımını 2-0 mağlup etti.

Bolu'nun Gerede ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, ilk hazırlık maçında Katar ekibi Al Shamal SC ile karşı karşıya geldi.

Kırmızı-beyazlı ekip, kamp yaptığı otelin sahasında oynanan mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Mücadeleyi hakemler Burak Pakkan, Harun Tekin Özkan ve Utku Doğan yönetti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay maça Muammer Yıldırım, Alaaddin Okumuş, Robin Yalçın, Mehmet Albayrak, Uğur Çiftçi, Kaan Onaran, Fredrik Ulvestad, Ziya Erdal, Yunus Emre Konak, Erdoğan Yeşilyurt ve Sinan Kaya 11'iyle başladı.

Sivasspor'un gollerini 15. dakikada penaltıdan Ziya Erdal ve 31. dakikada Fredrik Ulvestad kaydetti.

Karşılaşmayı Sivasspor Kulübü Asbaşkanları Faruk Taşseten ve Elahattin Akyüz de izledi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz