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Futbol: Hazırlık maçı

14.07.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor: 2 - Bodrumspor: 0

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'u 2-0 mağlup etti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) spor tesislerinde kamp yapan iki takım, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Antalyaspor, 36. dakikada Gökdeniz Bayraktar'ın attığı golle ilk yarıyı galip tamamlandı. İkinci yarının 48. dakikasında Sinan Gümüş ile bir gol daha bulan Antalyaspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor bodrumspor hazırlık maçı

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