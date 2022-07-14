Futbol: Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'u 2-0 mağlup etti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) spor tesislerinde kamp yapan iki takım, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Antalyaspor, 36. dakikada Gökdeniz Bayraktar'ın attığı golle ilk yarıyı galip tamamlandı. İkinci yarının 48. dakikasında Sinan Gümüş ile bir gol daha bulan Antalyaspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı.



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