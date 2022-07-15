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Futbol: Hazırlık maçı

15.07.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor: 1 - Çaykur Rizespor: 3

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor'a hazırlık maçında 3-1 mağlup oldu.

Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçının 36. dakikasında Akdeniz ekibi, Selimcan Temel'in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

Maçın ikinci yarısında ise, Karadeniz temsilcisi 55. dakikada Ronaldo Mendes, 70. dakikada Yannick Bolasie ve 82. dakikada Aziz Aksoy'un kaydettiği gollerle maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Öte yandan hazırlık maçını Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da kulüp yöneticileriyle izledi.

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