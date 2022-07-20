Futbol: Hazırlık maçı

KAYSERİ (AA) - MKE Ankaragücü ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında oynanan hazırlık maçı, sarı-lacivertlilerin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdüren Ankaragücü, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki hazırlık karşılaşmasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.

MKE Ankaragücü müsabakaya Bahadır Han Güngördü, Sinan Osmanoğlu, Oğuz Ceylan, Abdullah Çelik, Marlon, Diack, Pedrinho, Ghayas Zahid, Tasos, Ariyibi ve Ali Sowe 11'i ile çıktı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un 11'inde ise Oytun Özdoğan, Erşan Yaşa, Berat Yaman, Burak Efe Yaz, Arda Hilmi Şengül, Ogün Özçiçek, Hüseyin Ekici, Atakan Müjde, Enes Savucu, Aly Malle ve Ferhat Canlı yer aldı.

MKE Ankaragücü'nün gollerini 40. dakikada Ali Sowe, 64. dakikada Federico ve 89. dakikada Eren Derdiyok kaydetti.

Mücadele 3-0 sona erdi.



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