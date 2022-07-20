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Futbol: Hazırlık maçı

20.07.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor: 2 - Alanyaspor: 1

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanan hazırlık maçı, sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, tesislerindeki hazırlık karşılaşmasında Alanyaspor'u konuk etti.

Kayserispor müsabakaya, Bilal Bayazit, Hosseini, Campanharo, Carole, Ali Kerimi, Kemen, Bertolacci, Thiam, Kemen, Emrah Başsan ve Gavranovic 11'i ile çıktı.

Alanyaspor'un 11'inde ise Yusuf Karagöz, Umut Güneş, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Da Costa, Fatih Aksoy, Candeias, Balkovic, Furkan Bayır, Oğuz Aydın ve Ümit Akdağ yer aldı.

Kayserispor'un gollerini 30. dakikada Gavranovic, 42. dakikada Bertolacci atarken, Alanyaspor'un tek golünü de sarı-kırmızılı oyuncu Hosseini kendi kalesine kaydetti.

Mücadele, Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, karşılaşma sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, lig maçı gibi bir maç olduğunu söyledi.

Kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Atan, "Güzel motivasyon bizim için. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Çocuklar gerçekten bize çok iyi cevap veriyorlar sahada. Kendimizi bu yüzden çok şanslı hissediyoruz. Çok sağlıklı bir çalışma ortamı var burada. Rahatız, çok iyi çalışıyoruz, yoruluyoruz ama karşılığını yavaş yavaş sahada almak istiyoruz ve alıyoruz gibi gözüküyor. Zor fikstür var. Zor bir sezon bizi bekliyor. O yüzden iyi çalışıyoruz, iyi yoldayız inşallah iyi başlayıp iyi götürmek istiyoruz." dedi.

Atan, 3 farklı oyun taktiğini çok iyi şekilde oynamaları gerektiğini ve bunun için çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

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