Futbol holiganlarına uyuşturucu ve kesici alet soruşturması

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Ankaragücü'nün sahası bakım nedeniyle kapalı olduğu için 24 Kasım'da Kayseri'de oynanan Ankaragücü- Beşiktaş karşılaşmasında uyuşturucu ve kesici- delici alet kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi hakkında işlem yapıldı. Kurusıkı tabancayla havaya ateş eden 1 holiganının yakalanması için de çalışma yapıldığı bildirildi.

Beşiktaş'ın 4-1 galibiyetiyle sonuçlanan Süper Lig karşılaşması öncesi ve sonrası, Kayseri'de Kadir Has Stadı çevresinde olay çıkaranlarla ilgili olarak 6222 Sayılı Spor'da Şiddetin Önlenmesi ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Spor Şube müdürlüklerince soruşturma açıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, ''24.11.2018 tarihinde saat 19:00’da İlimiz Kadir Has Stadyumunda MKE Ankaragücü-Beşiktaş takımları arasında oynanan Süper Lig müsabakasına, yaklaşık olarak 11.000 Ankaragücü ve 1.500 Beşiktaş taraftarı maç izlemeye gelmiştir. Müsabaka dağılımı esnasında kimlikleri henüz tespit edilemeyen taraftarlarca güney otoparkında park halinde bulunan, çeşitli marka ve modellerde toplam 11 araca zarar verilmiştir. Müsabaka öncesi yapılan aramalarda ve müsabaka sonrası yapılan çalışmalarda taraftar grubundan, 7 adet bıçak, bir adet sallama tabir edilen kesici alet, bir adet boş kurusıkı tabanca şarjörü ile 2 gr. esrar maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca müsabakadan sonra dağılım sırasında kalabalık içerisinden kurusıkı tabanca ile havaya ateş edilmiş, ateş eden şahsın kimliğinin tespiti ve yakalanması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. Müsabaka dağılımında taşkınlık çıkartan S.N.Ö., Ş.A., D.T., K.Ç., N.U., S.A. isimli şahıslar yakalanarak haklarında 6222 Sayılı Kanuna Muhalefet, Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından adli işlem yapılmıştır'' denildi.

Kayseri'ye yeni atanan ve sporcu kimliğiyle bilinen Vali Şehmus Günaydın da TSYD Kayseri Şubesinin kendisine yaptığı nezaket ziyaretinde bu karşılaşma öncesi ve sonrası çıkan olayları kınayıp, ''Spor ahlakına uymayan bu tür olaylar karşısında gereken neyse yapılacak, holiganlara asla müsaade edilmeyecektir'' demişti.

