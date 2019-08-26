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Futbol kursuna götürdüğü oğlu kazada hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 22:51 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, futbol kursuna götürdüğü 14 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.Kaza, saat 18.00 sıralarında Ulukapı Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi’nde meydana geldi.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, futbol kursuna götürdüğü 14 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Ulukapı Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hanım Arıcıoğlu, yaz spor okulları kapsamında futbol kursu alan oğlu Enes Arıcıoğlu’nu eğitim gördüğü tesise götürmek için 42 ZB 130 plakalı otomobille yola çıktı. Sürücü Hanım Arıcıoğlu idaresindeki otomobil, tesise yaklaşık 250 metre kala karşı yönden gelen Ferhat Y. idaresindeki 42 BEZ 50 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu Arıcıoğlu’nun idaresindeki otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücü anne ile araçtan fırlayan oğlu Enes Arıcıoğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Enes Arıcıoğlu, olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ise ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Ferhat Y., polis tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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