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Futbol maçında sahaya at girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 19:29 | Son Güncelleme

BURSA’nın İznik ilçesinde, ortaokullar arasında yapılan futbol turnuvası maçında sahaya aniden giren at, paniğe neden oldu. Turnuva maçı, atın uzun uğraşlar sonrası sahadan çıkarılmasıyla kaldığı yerden devam etti.

Mehmet BULDU/İZNİK(Bursa),(DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde, ortaokullar arasında yapılan futbol turnuvası maçında sahaya aniden giren at, paniğe neden oldu. Turnuva maçı, atın uzun uğraşlar sonrası sahadan çıkarılmasıyla kaldığı yerden devam etti.

İznik’te düzenlenen Okullararası Futbol Turnuvası'nda Selçuk Ortaokulu ile Orhaniye Ortaokulu arasında oynanan maç sırasında sahaya aniden bir at girdi. At, çocukların korkuyla kaçışmasına ve maçın durmasına neden oldu. Atın görevlilerin uzun uğraşlarıyla sahadan çıkarılmasıyla maç kaldığı yerden devam etti. Yaşanan ilginç olay ise bir veli tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

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