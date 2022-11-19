Futbol maçlarında pantolonu indirerek gündem olmuştu... Bu kez sadece pantolonunu indirmekle kalmadı: Tangasını giyip verdiği çıplak pozlar gündem oldu!

22 yaşındaki Bari tutkunu, geçtiğimiz günlerde takımı üst seriye yükselirse striptiz yapma sözü vererek gündem oldu. Dün ise tamamen üstsüz verdiği birkaç pozu sosyal medya hesabında paylaşması üzerine yeniden gündem olmayı başardı. Fotoğraflardan birinde iç mekanda bir tanga ile poz veren Coyote'nin, diğer fotoğrafta bir arazide, yarı çıplak halde motosiklet bindiği görülüyordu.

HERKES BEĞENMEDİ

88 bin Instagram takipçisi olan Coyote, geniş bir kitle kazanıp popüler olsaydı ancak herkes onun içeriklerinin hayranı değil. Kendisi de bunu dile getiren Cutee, "Fotoğraflarla ilgili bir sorunum olmadı ama bazı insanlar onları bir daha asla çekmemem konusunda ısrarcı" diye açıkladı.

İşte Coyote'nin gündem olan diğer pozu:



