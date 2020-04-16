Futbol meraklıları maçların hâlâ oynandığı Belarus liglerine yöneldi, 10 ülkeyle yayın anlaşması imzalandı

Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerinin askıya alınmadığı tek ülke olan Belarus'ta Futbol Federasyonu, 10 ülkeyle yayın sözleşmesi imzaladı. Dünya genelinde kendi takımlarının maçlarını izleyemeyen birçok futbol meraklısının tek seçenekleri olan Belarus liglerine yöneldiği belirtiliyor.

Koronavirüs salgınında ülkede hayat hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor.

Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, aşırı kaygı ve psikozun virüsün kendisinden daha tehlikeli olduğunu öne sürerek salgınla ilgili hiçbir önlem almamıştı.

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Lukaşenko, kendisi alkol kullanmayan birisi olarak virüse karşı votka tavsiyesinde bulunmuş ve tarımsal üretimin teşvik edilmesi gerektiğini kastederek "Koronavirüsün tedavisi traktördür" demişti.

Ülkede salgınla ilgili hiçbir sınırlama olmamasına karşın, birçok kişinin evlerinde kalmayı tercih ettiği ve ailelerin çocuklarını okula göndermemeye başladığı belirtiliyor.

Lukaşenko, yurt dışından gelen herkese test yapıldığını söylüyor. Son verilere göre yaklaşık 10 milyon nüfuslu ülkede vaka sayısı 3728, ölü sayısı da 36.