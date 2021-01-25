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Futbol: Misli.com 2. Lig

25.01.2021 10:15 | Son Güncelleme:
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Ligde sezonun ikinci yarısı yarın oynanacak tek maçla başlayacak

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk haftası olan 20. hafta yarın tek maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:

Beyaz Grup

Yarın:

13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Amed Sportif Faaliyetler (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

27 Ocak Çarşamba:

13.00 Manisa FK-Çorum FK (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.00 Sarıyer-Kocaelispor (Yusuf Ziya Öniş)

13.00 Gümüşhanespor-Afjet Afyonspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Zonguldak Kömürspor-İnegölspor (Devrek İlçe)

13.00 Hacettepe-Niğde Anadolu FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 Uşakspor-Ergene Velimeşespor (Uşak 1 Eylül)

13.00 Şanlıurfaspor-Ankara Demirspor (Şanlıurfa GAP)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK (Ortahisar Yavuz Selim)

Kırmızı Grup

27 Ocak Çarşamba:

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Bayburt Özel İdare (Elazığ Doğukent)

13.00 Pendikspor-Serik Belediyespor (Pendik)

13.00 Mamak FK-Kardemir Karabükspor (Çubuk)

13.00 Kırşehir Belediyespor-Turgutluspor (Kırşehir Ahi)

13.00 Bodrumspor-Etimesgut Belediyespor (Bodrum İlçe)

13.00 Karacabey Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.00 Sakaryaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

13.00 Pazarspor-Eyüpspor (Pazar İlçe)

13.00 Vanspor FK-Tarsus İdmanyurdu (Van Atatürk)

13.00 Sivas Belediyespor-Kırklarelispor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

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