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Futbol: Misli.com 2. Lig

27.01.2021 15:31 | Son Güncelleme:
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Ligde 20. hafta maçları oynandı

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk haftası olan 20. haftanın maçları yapıldı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup

Manisa FK-Çorum FK: 1-0

Sarıyer-Kocaelispor: 0-3

Gümüşhanespor-Afjet Afyonspor: 1-3

Zonguldak Kömürspor-İnegölspor: 2-1

Hacettepe-Niğde Anadolu FK: 2-0

Uşakspor-Ergene Velimeşespor: 3-3

Şanlıurfaspor-Ankara Demirspor: 0-1

Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK: 7-0

Kırmızı Grup

Tetiş Yapı Elazığspor-Bayburt Özel İdare: 3-2

Pendikspor-Serik Belediyespor: 4-1

Mamak FK-Kardemir Karabükspor: 2-1

Kırşehir Belediyespor-Turgutluspor: 2-0

Bodrumspor-Etimesgut Belediyespor: 1-0

Karacabey Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 1-1

Sakaryaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1

Pazarspor-Eyüpspor: 3-3

Vanspor FK-Tarsus İdmanyurdu: 3-0

Sivas Belediyespor-Kırklarelispor: 1-1

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