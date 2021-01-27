Futbol: Misli.com 2. Lig

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk haftası olan 20. haftanın maçları yapıldı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Manisa FK-Çorum FK: 1-0
Sarıyer-Kocaelispor: 0-3
Gümüşhanespor-Afjet Afyonspor: 1-3
Zonguldak Kömürspor-İnegölspor: 2-1
Hacettepe-Niğde Anadolu FK: 2-0
Uşakspor-Ergene Velimeşespor: 3-3
Şanlıurfaspor-Ankara Demirspor: 0-1
Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK: 7-0
Kırmızı Grup
Tetiş Yapı Elazığspor-Bayburt Özel İdare: 3-2
Pendikspor-Serik Belediyespor: 4-1
Mamak FK-Kardemir Karabükspor: 2-1
Kırşehir Belediyespor-Turgutluspor: 2-0
Bodrumspor-Etimesgut Belediyespor: 1-0
Karacabey Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 1-1
Sakaryaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1
Pazarspor-Eyüpspor: 3-3
Vanspor FK-Tarsus İdmanyurdu: 3-0
Sivas Belediyespor-Kırklarelispor: 1-1