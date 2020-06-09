Futbol Müsabakaları ve At Yarışları Bu Hafta Seyircisiz Olarak Başlıyor

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen spor faaliyetlerinin de kademeli olarak başlanmasına devam ediliyor. Bu çerçevede Türkiye Jokey Kulübü’nün organizasyonu kapsamındaki at yarışları yarından itibaren başlıyor. İlk yarışlar İstanbul ve Elazığ'daki hipodromlarda yapılacak.

Daha önce 28 Haziran’da yapılacağı bilinen Gazi Koşusu da bu yıl 30 Ağustos tarihinde yapılacak. Corona virüsü önlemleri kapsamında Gazi Koşusu, bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı gününde koşulacak. At yarışları başlasa da önlemler kapsamında hipodromlara seyirci alınmayacak. Yarışlar televizyondan yayınlanmaya devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvim kapsamında Süper Lig müsabakaları da 12 Haziran Cuma günü itibariyle başlıyor. TFF bugün yaptığı açıklamada, ligin 27 haftasında maçları yönetecek hakemleri de açıkladı.

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig’de maçlar Cuma akşamı saat 21’de Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor arasında oynanacak maçlarla başlayacak. 27. Haftanın son maçı 15 Haziran Pazartesi akşamı Demir Grup Sivaspor ve Yukatel Denizlispor arasında oynanacak.