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Futbol oynarken hayatını kaybeden öğrenci defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 18:33 | Son Güncelleme

Karabük'te, futbol oynadığı sırada düştükten sonra dili boğazına kaçan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden öğrenci, son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde futbol oynadığı sırada düştükten sonra dili boğazına kaçan ve hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Emirkan Erişoğlu'nun (17) cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınarak, Yenice ilçesi Yamaç köyüne getirildi.

Cenazede, tabutun üzerine Erişoğlu'nun futbol oynadığı Karabük 1. Amatör Küme'de mücadele eden Beşbinevler Futbol Takımı'nın forması ve maçlarda giydiği kramponları konuldu.

Burada taziyeleri kabul eden baba Erdal Erişoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.

Erişoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Erişoğlu'nun yakınları ve okul arkadaşlarının yanı sıra Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice ve vatandaşlar katıldı.

- Olay

Emek Mahallesi'ndeki Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Emirkan Erişoğlu (17) dün okulun yanındaki sentetik futbol sahasında futbol oynarken aniden yere yığılmış, bu sırada dili boğazına kaçan öğrenciye arkadaşları ve öğretmenleri müdahale etmişti.

Sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erişoğlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Emirkan Erişoğlu Karabük Safranbolu Yenice

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