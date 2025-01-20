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  4. Futbol oynarken kalp krizi geçirdi: 15 yaşındaki gencin hayalleri yarım kaldı

Futbol oynarken kalp krizi geçirdi: 15 yaşındaki gencin hayalleri yarım kaldı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
20.01.2025 11:12
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Mardin’in Ömerli ilçesinde futbol sahasında yaşanan trajik bir olay, genç bir hayatı yarıda bıraktı. 15 yaşındaki Ahmet Özer, maç sırasında aniden yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen Ahmet, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Futbol oynarken kalp krizi geçirdi: 15 yaşındaki gencin hayalleri yarım kaldı

Olay, dün akşam saatlerinde Ömerli İlçe Stadyumu'nda meydana geldi. Ahmet Özer, futbol maçı yaparken bir anda yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahalenin ardından Özer, Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duran kalbi müdahaleyle tekrar çalışan Ahmet Özer'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Buradan Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Özer, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Özer'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Mardin futbol
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