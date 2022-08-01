Futbol: Rezerv Lig

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenecek Rezerv Lig'de ilk 2 haftanın maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig fikstürü ile paralel olarak ve A Takım müsabakalarından bir gün sonra tamamı saat 17.00'de oynanacak Rezerv Lig'de 1 ve 2. hafta programı şöyle:
- 1. hafta:
6 Ağustos Cumartesi:
İstanbulspor-Trabzonspor (İstanbulspor Tesisleri)
7 Ağustos Pazar:
Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK (Sivasspor Tesisleri)
Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Nevzat Demir Tesisleri)
8 Ağustos Pazartesi:
VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor (Vefa)
Giresunspor-Adana Demirspor (Bulancak İlçe)
Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Atilla Vehbi Konuk)
9 Ağustos Salı:
MKE Ankaragücü-Konyaspor (Beştepe Tesisleri)
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Fatih Terim Futbol Kompleksi)
Fenerbahçe-Ümraniyespor (Stat açıklanmadı)
- 2. hafta
13 Ağustos Cumartesi:
Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Kadir Özcan Tesisleri)
14 Ağustos Pazar:
Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Adana Demirspor Tesisleri)
Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Hacılar Fevzi Mercan)
Galatasaray-Giresunspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
15 Ağustos Pazartesi:
Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor (Ümraniyespor Antrenman Tesisleri)
Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Gaziantep FK Tesisleri)
Alanyaspor-Beşiktaş (Milli Egemenlik)
16 Ağustos Salı:
Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye Stadı Yanı 1 Nolu Çim Saha)
Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kemerburgaz Tesisleri)