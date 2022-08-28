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  4. Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç

Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç

28.08.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 4. hafta, üç maçla sürdü

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de 4. hafta, üç maçla sürdü.

Ligde bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: 4-0

VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 2-0

Adana Demirspor-HangiKredi Ümraniyespor: 7-0

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