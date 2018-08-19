Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 90+4 Mevlüt Çelik), Kaan Gül (Dk. 87 Ahmet Zeki Barlas), İsmail Oykun, Talha Erdoğan (Dk. 81 Ebrar Yiğit Aydın), Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil (Dk. 67 Uğur Aygören) Sedat Şahintürk, Okan Alkan (Dk. 78 Muhammed Ali Doğan), Oğuz Yılmaz, Otoo, Beleck (Dk. 55 Abdulkadir Özgen), Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Goller: Dk. 16 Sedat Şahintürk, Dk. 57 Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), Dk. 45+2 Cemali Sertel, Dk. 90+3 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)
Kırmızı kart: Dk. 81 Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor Baltok), Dk. 75 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)
ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasındaki Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok karşılaşması, 2-2 eşitlikle sonuçladı.
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