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Futbol: Spor Toto 1. Lig

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 23:59 | Son Güncelleme

Eskişehirspor: 2 - Balıkesirspor Baltok: 2

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 90+4 Mevlüt Çelik), Kaan Gül (Dk. 87 Ahmet Zeki Barlas), İsmail Oykun, Talha Erdoğan (Dk. 81 Ebrar Yiğit Aydın), Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil (Dk. 67 Uğur Aygören) Sedat Şahintürk, Okan Alkan (Dk. 78 Muhammed Ali Doğan), Oğuz Yılmaz, Otoo, Beleck (Dk. 55 Abdulkadir Özgen), Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Goller: Dk. 16 Sedat Şahintürk, Dk. 57 Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), Dk. 45+2 Cemali Sertel, Dk. 90+3 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)

Kırmızı kart: Dk. 81 Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor Baltok), Dk. 75 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)

ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasındaki Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok karşılaşması, 2-2 eşitlikle sonuçladı.

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Balıkesirspor Baltok Eskişehirspor futbol Spor Toto 1. Lig

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