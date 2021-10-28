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Futbol: Spor Toto 1. Lig

28.10.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 11. haftada oynanacak maçlarda şu hakemler düdük çalacak:

30 Ekim Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: Sarper Barış Saka

16.00 Manisa FK-Beypiliç Boluspor: Alper Akarsu

19.00 Eyüpspor-MKE Ankaragücü: Yasin Kol

31 Ekim Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Tuzlaspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor: Bülent Birincioğlu

19.00 Altaş Denizlispor-Kocaelispor: Davut Dakul Çelik

19.00 Gençlerbirliği-İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay

1 Kasım Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü: Onur Özütoprak

20.00 Adanaspor-Altınordu: Oğuzhan Çakır

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