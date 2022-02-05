YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

05.02.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Keçiörengücü: 1 - Yılport Samsunspor: 1

Stat: Aktepe

Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Emrah Ünal

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz (Dk. 37 Taha Batuhan Yayıkçı), Muharrem Cinan, Alhassan Adamu, Taşkın Çalış (Dk. 70 Uğur Utlu), Olawoyin, Uzodimma, Vusal Iskandarlı (Dk. 71 Ali Yavuz Kol), Hamza Gür (Dk. 84 Ziya Alkurt)

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Alaaddin Okumuş, Yunus Emre Çift, Bateau, Soner Gönül, Hasan Kılıç (Dk. 75 Savicevic), Osman Çelik, Yasin Öztekin, Cihan Kahraman (Dk. 46 Tallo (Dk. 54 Tolcay Ciğerci), Fofana, Tomane

Goller: Dk. 22 Alhassan Adamu (Ankara Keçiörengücü), Dk. 64 Yasin Öztekin (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Alhassan Adamu (Ankara Keçiörengücü), Dk. 84 Bateau (Yılport Samsunspor)

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de kanser taraması yaptıranların sayısı Kovid-19 salgını nedeniyle düştüTürkiye'de kanser taraması yaptıranların sayısı Kovid-19 salgını nedeniyle düştü
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladıTrabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Denizli'de kayıp ihbarı yapılan genç aranıyorDenizli'de kayıp ihbarı yapılan genç aranıyor

Ankara Namaz Vakitleri 5 Şubat Cumartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:46
Öğle
13:08
İkindi
15:53
Akşam
18:19
Yatsı
19:39
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Dövmelerinden önceki halini paylaştı! Herkesi şaşırttı

Dövmelerinden önceki halini paylaştı! Herkesi şaşırttı

Zeytinyağında büyük başarı: Dünyaya hayırlı olsun

Zeytinyağında büyük başarı: Dünyaya hayırlı olsun

İlaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...

İlaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! Değişimiyle şaşırttı

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! Değişimiyle şaşırttı

Bu yöntemi öğrenen elma kabuklarını bir daha çöpe atmıyor

Bu yöntemi öğrenen elma kabuklarını bir daha çöpe atmıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.